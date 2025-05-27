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娛樂 電視

啦啦隊女孩遭爆「當富商小三」懷孕 線索曝光林襄狂冒冷汗

〔記者林欣穎／台北報導〕近期有不少啦啦隊女孩人設翻車備受討論，律師李怡貞日前在節目《11點熱吵店》中爆料，有啦啦隊女孩與一位富商人夫有不正當關係，還傳出已經懷有身孕，李怡貞還強調女方「林襄一定認識」，而林襄在得知其姓名後表情也瞬間驟變。

林襄表情驟變。（翻攝自YT）林襄表情驟變。（翻攝自YT）

李怡貞表示是透過原配授權才講述，該名富商人夫是台灣豪門，目前與妻子正在打離婚官司。某次原配帶著孩子外出用餐，意外撞見富商與女子聚餐畫面，事後原配循線追查，發現該女是啦啦隊成員，且曾在夫妻倆的其中一個住處中拍攝影片，還曾高調分享與富商出國旅遊的動態。沒想到該女孩懷孕、自己吃流產藥與墮胎，「原配的先生還有去幫她坐月子，流產藥還放在他們（原配）家中，還在家裡曬內褲。」

李怡貞透露有啦啦隊成員當富商的小三。（翻攝自YT）李怡貞透露有啦啦隊成員當富商的小三。（翻攝自YT）

後來原配提告配偶及女方侵害配偶權，求償上千萬，不過案子已和解處理完，且相關新聞還沒曝光，而李怡貞也透露，對方是現役啦啦隊隊員，曾經或現為「樂天女孩」，身高不到160公分、形象甜美可愛，更上過《11點熱吵店》以及吳宗憲、小S主持的節目，也曾與林襄同框、且林襄的粉絲都認識。

沈玉琳、Melody主持節目。（翻攝自YT）沈玉琳、Melody主持節目。（翻攝自YT）

沈玉琳在得知該名啦啦隊女孩的名字後，坦言與對方合作拍片3次，不過發現對方在錄影時有些心不在焉，而林襄得知也表情驟變，不過並未多表態，坦言大吃一驚，Melody則笑說：「這集錄完我們要去收驚！」

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