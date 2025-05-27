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娛樂 最新消息

陳大天閃兵後照演舞台劇 鍾欣凌曝「謝罪後上陣」

鍾欣凌出席新戲《拜六禮拜》記者會。（記者潘少棠攝）鍾欣凌出席新戲《拜六禮拜》記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕37歲陳大天涉假造病歷規避兵役，14日以25萬元交保，他參與的果陀音樂劇《三個傻瓜》在演出前一天取消陳大天的演出，由預備演員方延恩接替演出；而他上週和曾國城、鍾欣凌等人合作的舞台劇《莎姆雷特》仍上陣，一起演出的鍾欣凌今出席新戲《拜六禮拜》記者會，被問到陳大天狀況，她說陳大天一來排練，就很認真向大家道歉，並稱會負責且好好面對。

鍾欣凌出席新戲《拜六禮拜》記者會。（記者潘少棠攝）鍾欣凌出席新戲《拜六禮拜》記者會。（記者潘少棠攝）

鍾欣凌感受到陳大天誠懇且真切的道歉，表示：「他說會好好面對這一次，我們也是加油，城哥（曾國城）覺得他就好好面對，把該負的責任負完。」上週3場巡演結束後，鍾欣凌從陳大天背後抱抱他，想給他些許關懷，因她見到陳大天的努力與認真，而陳大天也跟鍾欣凌提到閃兵被抓後的心情：「好像突然日子變很安靜很平靜。」

相關新聞：74歲男星曾當憲兵！突爆粗口點名閃兵陳大天 揭超狂經歷

陳大天因閃兵，重挫事業，但《炎上鍾明軒》的脫口秀仍演出照常，主辦方薩泰爾娛樂表示「卡司陣容不會變動」，看來閃兵議題反倒會成為他在脫口秀的主哏。

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