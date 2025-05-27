郁方公公離世滿1月…「家中突收手寫感謝信」 生前暖舉惹鼻酸

郁方（右）的公公（左）4月中旬在土耳其旅遊途中驟逝。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人郁方的公公陳君毅4月中旬在土耳其旅遊途中不幸驟逝，於5月9日舉行告別式。郁方時常發文悼念公公，今（27）日她透露，近日家中突然收到手寫感謝信，這才得知，原來公公生前曾長期資助一對貧困小姊妹，對方得知資助人已經過世，特地寫信感謝郁方全家。

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郁方公公生前長期資助一對家境貧困的姊妹，對方在得知死訊後，特地寫信感謝資助人全家。（翻攝自臉書）

受到資助的姊妹抄寫心經迴向給郁方公公。（翻攝自臉書）

郁方表示，在公公過世1個多月後，家中突收到一封手寫信及兩份手抄心經，原來公公生前透過友人的慈善協會，長期資助一對家境貧困的小姊妹，該手寫信出自已經國一的姊姊之筆，她誠懇寫下對郁方公公的感謝，更表示得知陳爺爺離世後，兩人想為逝者做些事情，於是聽從長輩建議，抄寫心經迴向給爺爺。

郁方得知此事相當驚訝又感動，「我們都不知道，我公公陳君毅先生默默的為這個社會貢獻自己的愛心」，她也強調會延續此份愛心，繼續給這對姊妹提供資助。

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