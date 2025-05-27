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娛樂 最新消息

謝龍介失言「生兒子沒屁X」 苦苓酸言語粗鄙點名「她」

謝龍介25日在為同黨台中立委羅廷瑋宣講時，對罷羅的志工說出「生兒子沒屁X」羞辱言詞。（翻攝自臉書Mr.柯學先生）謝龍介25日在為同黨台中立委羅廷瑋宣講時，對罷羅的志工說出「生兒子沒屁X」羞辱言詞。（翻攝自臉書Mr.柯學先生）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委謝龍介25日替台中同黨立委羅廷瑋宣講，對罷羅志工脫口「生兒子沒屁X」羞辱言詞，「敲羅行動」志工痛批謝龍介嚴重歧視罕病患者，惡意抹黑公民自主參與罷免行動精神。對此，謝龍介表示有人斷章取義，把中間關鍵重點部分漏掉，變成他直接在詛咒別人。

徐巧芯近日被指違反行政中立，發放反罷免文宣。（翻攝自徐巧芯臉書）徐巧芯近日被指違反行政中立，發放反罷免文宣。（翻攝自徐巧芯臉書）

今（27）日中午，作家苦苓在臉書發文嘲諷說 :「論風趣不如立法院長韓國瑜，講台語不如前立委陳柏惟，謝龍介的言語粗鄙倒是和國民黨立委徐巧芯有得拚。」

相關新聞：謝龍介嗆罷團「生兒子沒屁眼」不認錯 郭國文：這就是國民黨水準！

而早在上午，資深媒體人、電視名嘴鍾年晃也酸謝龍介批評罷團的人「生兒子沒屁眼」事後還硬拗，「其實無肛症是一種罕見病，通常出現在新生兒，機率大約是5000分之一，謝龍介的程度和水準就只有如此，不能罷免他，就罷掉羅廷瑋吧！」

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