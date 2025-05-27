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娛樂 電視

謝震武獲《讀者文摘》最受信賴主持人 曝「蟬聯12」重要寓意

〔記者侯家瑜／台北報導〕2025年第27屆《讀者文摘》信譽品牌頒獎典禮邀請立法院長韓國瑜、總統府國策顧問及上百位優秀企業人士出席，共同見證信譽品牌的國際權威影響力，年代新聞政論節目《新聞面對面》主持人謝震武憑藉優秀學術背景與專業素養，今年蟬聯第12年獲頒「最受信賴電視新聞/時事節目主持人」獎。

謝震武未來將持續深耕主持工作，邁向另一個12的開始。（年代提供）謝震武未來將持續深耕主持工作，邁向另一個12的開始。（年代提供）

謝震武在主持界奠定屹立不搖的地位，他表示：「本以為獲獎代表圓滿的肯定，手握這獎座，才發現這是捨我其誰的重責大任！」，可見心中除了喜悅，更多了份對社會盡心盡力的使命感，未來對於時事新知傳遞將更不遺餘力。

謝震武第12年獲「最受信賴電視新聞/時事節目主持人」獎。（年代提供）謝震武第12年獲「最受信賴電視新聞/時事節目主持人」獎。（年代提供）

謝震武頒獎時感謝主辦單位及各界的肯定，並透露內心有諸多感觸：「今年是我第十二次獲獎，12是東西文化中最圓滿而又週而復始的數字，12星座、12時辰、12生肖、奧林帕斯12神等等，本以為今年獲獎代表圓滿的肯定，但盱衡國內外局勢，才發現原來是週而復始、邁向另一個12的開始」，綜觀國內外局勢動盪，包含全球關稅戰與國內大罷免，諸多議題讓謝震武有感而發：「手握這獎座，才發現這是捨我其誰的重責大任，信任彼此，從這座獎開始！」表態未來將持續深耕主持工作，不停傳遞國際時事。

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