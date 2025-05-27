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娛樂 最新消息

康康生日許願《一級棒》收視高升 許志豪謀福利：破3帶大家出國作秀

《綜藝一級棒》節目主持群及工作人員寫給康康生日祝福語。（中視提供）《綜藝一級棒》節目主持群及工作人員寫給康康生日祝福語。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》主持人康康5月28日生日，上週製作單位趁錄影空檔悄悄策畫慶生派對提前為他送上生日驚喜，還安排康康的老婆跟小孩到攝影棚，當康康錄完第一場準備走回休息室時，小女兒突然捧著蛋糕站在康康面前，接著全場一起獻唱生日快樂歌。

康康老婆（左起）、康康小女兒、兒子及黃西田一起為康康慶生。（中視提供）康康老婆（左起）、康康小女兒、兒子及黃西田一起為康康慶生。（中視提供）

同樂時康康的老婆也被拱著一起入鏡，康康則幽默介紹：「她是我的大女兒。」在家人陪伴下，康康許下希望《綜藝一級棒》收視率繼續節節高升的願望，許志豪則趁機要壽星加碼：「康哥，收視破3，你帶我們出國作秀。」這話引來全場歡呼，接著康康自己唱起〈快樂鳥日子〉，連小女兒也對爸爸這首招牌歌相當熟悉，立馬跟著唱，氣氛相當歡樂。

陳孟賢（左起）、陳隨意、許志豪、康康、杜忻恬、李子森一起慶生。（中視提供）陳孟賢（左起）、陳隨意、許志豪、康康、杜忻恬、李子森一起慶生。（中視提供）

康康透露其實自己不太習慣被慶生，會有點不好意思，但製作單位的用心讓他很感動。近期社會上有虐童案、三峽撞車等事件也讓康康有所感觸，所以另一個生日心願他則許下：「希望壞人都繩之以法，好人都越來越好。」

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