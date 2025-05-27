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陳文茜罹癌第四期「血糖飆高送ICU」 郝龍斌曝出手救助

陳文茜日前出席力挺胡志強新書發表。（翻攝自臉書）陳文茜日前出席力挺胡志強新書發表。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕媒體人陳文茜被檢查出黑色素癌第4期，目前已擴散到多處器官，如今的她正在積極接受治療中，日前更抱病出席力挺胡志強新書發表會，而今（27）日她在社群上提到自己受到治療副作用所苦，不過病中仍時有好友探望，透露遠在美國度假的前台北市長郝龍斌看到她狀況不對，立刻發起「救援行動」。

陳文茜過去幾個月飽受癌症「治療副作用」之苦，尤其免疫療法攻擊胰臟、肺產生囊腫，需要至少三個月使用大量類固醇，「於是我開始了典型的糖尿病人生，症狀燥熱，成天吃剉冰，狂喝果汁。⋯⋯足足過了一個禮拜超級『剉冰節』、『蜜汁成熟桃節』。」不過她隨即表示，所有的快樂，都要付出代價，「上上禮拜晚班的特別護理師，看到我的異樣，拜託護理站人員驗我的血糖。血糖居然718，正值清晨，值班醫生考慮送CIU。接下來打了三次胰島素，血糖又過低，120，又準備送ICU。」

陳文茜日前出席力挺胡志強新書發表。（翻攝自臉書）陳文茜日前出席力挺胡志強新書發表。（翻攝自臉書）

而當時前台北市長郝龍斌透過助理柏暉、還設法將堂堂雲朗集團董事長挖起來，請他設法做燕麥奶，一大早送到醫院給陳文茜，陳文茜表示，這是西方人的食物，台灣當時早上找不到不加蜂蜜的純燕麥奶，醫院也無法煮食。

郝龍斌的助理當時跑去美國在台協會（AIT）求援，果然順利在九點半拿到。當時郝龍斌人還在加州度假，還擔心陳文茜的血「太甜有危險」；他最倚重的幕僚盛治仁一早忙著法說會，也得幫忙盯這瓶從天涯海角來的燕麥奶。陳文茜笑說，回想起來，為了一瓶不起眼的燕麥奶勞師動眾，既可笑又溫馨，「它不只是一碗抑製血糖作用的食物，它漂洋過海；它在我軟弱時，用一朵盛大的幸福之花，讓我終身難忘。」

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