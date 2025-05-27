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娛樂 最新消息

韓籍女孩來台變活潑 禹洙漢曝私下互動全說了

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩韓籍成員禹洙漢日前舉辦個人粉絲見面會，現場擠滿粉絲，現場還有call out粉絲與拍攝拍立得的互動環節，讓禹洙漢玩得不亦樂乎，「當場打電話給粉絲，看到粉絲興奮的樣子，我真的很開心！」

禹洙漢在「永續趴」主題日上，穿著低胸露腰白色櫻桃上衣，展現凹凸有致的好身材。她笑說，其實過程有一段小插曲，「臨時和熊霓借上衣，但尺寸不一樣，肩膀上的細肩帶弄斷了，當場慌了手腳，好在有經紀人多慧姐在場幫忙，加上當天下雨穿了雨衣，所以沒有太明顯。」突發狀況雖讓她有點緊張，卻也留下難忘回憶。

禹洙漢越來越能融入台灣環境。（樂天桃猿提供）禹洙漢越來越能融入台灣環境。（樂天桃猿提供）

不少粉絲也觀察到，這次來台的禹洙漢比以往更加活潑，舞台上的舞蹈也越來越有朝氣。她坦言，自己其實有點認生，「但比起剛到的狀況，現在適應很多，加上可以盡情享受比賽的應援，感到很多樂趣。」她也分享和女孩們私下互動，「女孩們都會主動和我搭話、和我開玩笑和分享零食，讓我感到很窩心。」

近期在Rakuten Girl的facebook粉絲團上，「女孩下班路」系列照片引發粉絲熱議，其中一張特別有趣的畫面，是禹洙漢和廉世彬以及隊長林立的合影。林立比愛心，兩位女孩卻默契地比了讚，畫面俏皮又吸睛。

禹洙漢穿上熊霓私服，模樣可愛又性感。（樂天桃猿提供）禹洙漢穿上熊霓私服，模樣可愛又性感。（樂天桃猿提供）

洙漢笑著解釋：「我在社群上看到筠熹和副領隊礒江厚綺的照片，筠熹手比一半的心形，副領隊則是一樣的比讚姿勢的照片，那張照片很有趣，所以跟着做了。」她補充，其實林立原本說要做心形姿勢，「但是我提議做那個姿勢，林立欣然模仿了姿勢，於是出現了這張有趣的照片。」

除了球場上應援，吃也是禹洙漢的快樂來源。她笑說：「之前採訪時說過喜歡珍珠奶茶，粉絲們可能看到後，經常買珍珠奶茶給我，讓我成爲珍珠奶茶富翁，真的很幸福。」但她也不忘自我調侃：「如果我變成豬的話，那就要怪大家了。」

樂天桃猿將於6月6日至8日盛大舉辦年度經典音樂派對「FUSO動紫趴」，其中「樂天三本柱」廉世彬、禹洙漢、河智媛將在首日驚喜合體挑戰中文歌，精彩可期。

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