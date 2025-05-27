晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

台灣首部「高鐵爆炸」電影 《96分鐘》生死抉擇險象環生

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣首部以「高鐵爆炸」為題的電影《96分鐘》今（27）發布首支預告，該片耗資台幣1.6億打造，歷時9年籌備、拍攝，揭露高鐵列車突發炸彈危機，讓觀眾進入腎上腺素狂飆的極限世界。

林柏宏在《96分鐘》一改陽光形象，飾演隱藏黑暗秘密的前防爆專家。（華影國際提供）林柏宏在《96分鐘》一改陽光形象，飾演隱藏黑暗秘密的前防爆專家。（華影國際提供）

《96分鐘》開場高鐵列車上的日常氛圍，瞬間被炸彈威脅打破，車內陷入混亂，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠等「乘客」，被迫捲入生死抉擇，進而揭開一場超乎想像的人性考驗與救援行動。

林柏宏飾演因事故退役的拆彈專家「宋康任」，預告中一句「我會讓車上所有人都活下來！」道出角色背負全車乘客生命安危的沈重壓力。林柏宏透露，讀劇本時就被深深吸引，毫不猶豫答應接演：「這是每個演員一生都想演出的夢幻角色！」

《96分鐘》前導海報。（華影國際提供）《96分鐘》前導海報。（華影國際提供）

今年北影大使宋芸樺則在片中飾演林柏宏的刑警妻「黃欣」，不只是丈夫因事故退役後的情感支柱，更是危急關頭時並肩作戰的最佳搭檔。

為更貼近角色的真實樣貌，宋芸樺在開拍前親自走訪多位現職女性刑警，進行深入田調，詳細觀察刑警在高壓環境下的情緒壓抑，以及面對極端事件時的崩潰無力，融合自己的想法帶進角色中。《96分鐘》於9月5日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中