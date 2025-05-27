台灣首部「高鐵爆炸」電影 《96分鐘》生死抉擇險象環生

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣首部以「高鐵爆炸」為題的電影《96分鐘》今（27）發布首支預告，該片耗資台幣1.6億打造，歷時9年籌備、拍攝，揭露高鐵列車突發炸彈危機，讓觀眾進入腎上腺素狂飆的極限世界。

林柏宏在《96分鐘》一改陽光形象，飾演隱藏黑暗秘密的前防爆專家。（華影國際提供）

《96分鐘》開場高鐵列車上的日常氛圍，瞬間被炸彈威脅打破，車內陷入混亂，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠等「乘客」，被迫捲入生死抉擇，進而揭開一場超乎想像的人性考驗與救援行動。

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林柏宏飾演因事故退役的拆彈專家「宋康任」，預告中一句「我會讓車上所有人都活下來！」道出角色背負全車乘客生命安危的沈重壓力。林柏宏透露，讀劇本時就被深深吸引，毫不猶豫答應接演：「這是每個演員一生都想演出的夢幻角色！」

《96分鐘》前導海報。（華影國際提供）

今年北影大使宋芸樺則在片中飾演林柏宏的刑警妻「黃欣」，不只是丈夫因事故退役後的情感支柱，更是危急關頭時並肩作戰的最佳搭檔。

為更貼近角色的真實樣貌，宋芸樺在開拍前親自走訪多位現職女性刑警，進行深入田調，詳細觀察刑警在高壓環境下的情緒壓抑，以及面對極端事件時的崩潰無力，融合自己的想法帶進角色中。《96分鐘》於9月5日在台上映。

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