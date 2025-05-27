鍾欣凌認壓力大淚流不止！「猛男貼身秀」舒壓嘶吼凍未條

〔記者林欣穎／台北報導〕TVBS節目《11點熱吵店》本集邀來新戲《拜六禮拜》的主演群，以及發新單曲的薔薔，吐露埋藏心中的壓力源。劇中演員鍾欣凌、丁寧、劉書宏、王品澔，面對現實生活仍有數不完的壓力。節目特別安排鍾欣凌體驗雙裸男貼身秀，協助她徹底放鬆，大尺度近身艷舞，讓鍾欣凌臉紅心跳，數度害羞閉起眼睛。

鍾欣凌39歲生第一胎，她事前信心滿滿說：「不就是餵奶、換尿布、洗澡、哄睡而已。」豈料事與願違，小孩天天夜哭，從晚上12點一路哭到早上5點，天天操勞下，她笑說體重掉到人生最瘦81公斤。她回憶有次出外景，睡醒竟止不住地落淚，「因為我突然想到，那天是我生產9年來，第一次睡到自然醒」。

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鍾欣凌（中）享受猛男餵食麻辣火鍋的舒壓體驗。（TVBS提供）

節目見她壓力山大，特別送上舒壓套餐─猛男陪吃麻辣火鍋，只見2位猛男裸上身，露出結實胸肌，緊黏著鍾欣凌火辣熱舞，將她前後包夾變成「人體三明治」，隨後又體貼餵食火鍋肉，鍾欣凌看著鮮肉吃辣肉，從開始嘶吼受不了，到後來面露舒服表情，成功舒壓。

而丁寧則憶起過去面臨是否要幫媽媽插管時，陷入天人交戰中。丁寧提到當時是她在工作檔期最滿的時刻，手上同時有戲劇、電影和舞台劇，母親卻生病住進加護病房。有一天她接到急診室通知媽媽病危，詢問是否要插管，儘管違背媽媽不急救的心願，仍選擇延續媽媽的生命，她說：「我自認看淡生死，但那一刻還是太難了，真的沒辦法！」

媽媽雖被救活，卻不諒解丁寧，拒絕再與她溝通，丁寧只能好好解釋自己不捨心情，並保證下次絕對放手。再接到病危通知時，丁寧做好準備，回覆醫院：「對！我們選擇不插管。」 丁寧的母親在2022年離世，她當時也有感而發表示：「愛是超越生死界線，一直延伸的。」

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