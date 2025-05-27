晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

BLACKPINK 10/18、19高雄開唱 陳其邁:不能錯過的一次

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今在臉書宣告，BLACKPINK全員回歸、天團再臨！10⽉將再來⾼雄世運震撼開唱，他形容這是「不能錯過的一次」，歡迎全台 BLIИK 再度來到高雄！

BLACKPINK先前宣布將開啟巡迴演唱會DEADLINE，其中亞洲僅南韓及日本開唱；網媒日前披露BLACKPINK台灣場預計在10月於高雄世運主場館舉行，消息曝光後立刻引發粉絲熱議。

BLACKPINK 10/18、19高雄世運主場館開唱。（翻攝陳其邁臉書）BLACKPINK 10/18、19高雄世運主場館開唱。（翻攝陳其邁臉書）

陳其邁今在臉書宣告，BLACKPINK WORLD TOUR IN KAOHSIUNG，10月18 、19日兩天將在高雄世運開唱，他同時點出多⾸傳唱度極⾼的洗腦⾦曲與招牌舞蹈，包括DDU-DU DDU-DU、Kill This Love、How You Like That，歡迎全台BLIИK 再度來到高雄！

BLACKPINK兩場演唱會分別在10月18、19日晚6:30，地點在高雄國家體育場 （世運主場館），6 ⽉ 12 ⽇早上 11 點拓元售票系統全⾯開賣，售票資訊 Live Nation Taiwan 理想國。

網友對演唱會的胃口也越來越多元，留言「可不可以Lady gaga」、「邁邁我要Twice」、「許願BTS」、「替朋友敲一下艾薇兒」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中