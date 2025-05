BLACKPINK 10/18、19高雄開唱 陳其邁:不能錯過的一次

〔記者王榮祥/高雄報導〕高雄市長陳其邁今在臉書宣告,BLACKPINK全員回歸、天團再臨!10⽉將再來⾼雄世運震撼開唱,他形容這是「不能錯過的一次」,歡迎全台 BLIИK 再度來到高雄!

BLACKPINK先前宣布將開啟巡迴演唱會DEADLINE,其中亞洲僅南韓及日本開唱;網媒日前披露BLACKPINK台灣場預計在10月於高雄世運主場館舉行,消息曝光後立刻引發粉絲熱議。

請繼續往下閱讀...

BLACKPINK 10/18、19高雄世運主場館開唱。(翻攝陳其邁臉書)

陳其邁今在臉書宣告,BLACKPINK WORLD TOUR IN KAOHSIUNG,10月18 、19日兩天將在高雄世運開唱,他同時點出多⾸傳唱度極⾼的洗腦⾦曲與招牌舞蹈,包括DDU-DU DDU-DU、Kill This Love、How You Like That,歡迎全台BLIИK 再度來到高雄!

BLACKPINK兩場演唱會分別在10月18、19日晚6:30,地點在高雄國家體育場 (世運主場館),6 ⽉ 12 ⽇早上 11 點拓元售票系統全⾯開賣,售票資訊 Live Nation Taiwan 理想國。

網友對演唱會的胃口也越來越多元,留言「可不可以Lady gaga」、「邁邁我要Twice」、「許願BTS」、「替朋友敲一下艾薇兒」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法