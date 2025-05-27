晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

陶晶瑩「主持三金」遭封殺？親吐內幕：我只想好好工作

〔記者侯家瑜／台北報導〕陶晶瑩近來被網友敲碗希望回歸「三金」舞台，她卻語出驚人地透露，其實她並非不願意，而是「被禁止了」。對此，她今出席公益記者會時首度鬆口想法，認為身為公眾人物，常得承受不屬於表演工作的壓力與包袱。

陶晶瑩出席公益記者會。（記者陳奕全攝）陶晶瑩出席公益記者會。（記者陳奕全攝）

相關新聞 陶晶瑩缺席主持三金7年 首曝內幕：被有決定權的人禁止

陶晶瑩表示：「之前某電視台一直找我主持，我說我想休息一陣子，當時我們說好，等我準備好就回歸。結果我準備好了，他們卻說『好像不行』。」她接著補充說，其實贊成多給年輕人機會，但不舒服的點是，事情明明談定了，最後卻變卦，「而真正下決定說『不要』的那個人，我也不知道是誰。」

陶晶瑩出席公益記者會。（記者陳奕全攝）陶晶瑩出席公益記者會。（記者陳奕全攝）

相關新聞 學運片導演傅榆封金 喊話台獨全場歡呼

被問到是否與2018年金馬獎傅榆致詞事件相關？她並未正面回應，但感嘆：「台灣藝人真的很辛苦，只想好好工作，不想牽扯到立場。如果可以單純一點，那有多好。」陶晶瑩也強調，自己始終熱愛這塊土地，「我真的很愛台灣，我希望老死在這裡。」無奈只有台灣的藝人，表態或不表態都會被撻伐。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中