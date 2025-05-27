陶晶瑩「主持三金」遭封殺？親吐內幕：我只想好好工作

〔記者侯家瑜／台北報導〕陶晶瑩近來被網友敲碗希望回歸「三金」舞台，她卻語出驚人地透露，其實她並非不願意，而是「被禁止了」。對此，她今出席公益記者會時首度鬆口想法，認為身為公眾人物，常得承受不屬於表演工作的壓力與包袱。

陶晶瑩出席公益記者會。（記者陳奕全攝）

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陶晶瑩表示：「之前某電視台一直找我主持，我說我想休息一陣子，當時我們說好，等我準備好就回歸。結果我準備好了，他們卻說『好像不行』。」她接著補充說，其實贊成多給年輕人機會，但不舒服的點是，事情明明談定了，最後卻變卦，「而真正下決定說『不要』的那個人，我也不知道是誰。」

陶晶瑩出席公益記者會。（記者陳奕全攝）

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被問到是否與2018年金馬獎傅榆致詞事件相關？她並未正面回應，但感嘆：「台灣藝人真的很辛苦，只想好好工作，不想牽扯到立場。如果可以單純一點，那有多好。」陶晶瑩也強調，自己始終熱愛這塊土地，「我真的很愛台灣，我希望老死在這裡。」無奈只有台灣的藝人，表態或不表態都會被撻伐。

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