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家寧又念稿「6分鐘出錯44次」 他狠批：李多慧的表達都比妳好

前百萬YTR「眾量級」Andy老師、家寧分手後互撕，至今風波仍未停歇。（翻攝自臉書）前百萬YTR「眾量級」Andy老師、家寧分手後互撕，至今風波仍未停歇。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前百萬YTR「眾量級」Andy老師、家寧分手後互撕，至今風波仍未停歇。家寧22日上傳一部名為「真相」的影片Part1，26日又公開影片Part2，在片中指控Andy多次出軌。此外，家寧在片中以口齒不清的語調生硬念稿，意外引發超高關注度，有網友統計出家寧最新影片「6分鐘內就出錯了44次」。對此，網紅鬼才阿水也狠批「連人家韓國來的李多慧的表達都比妳好」。

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網紅鬼才阿水發表對家寧最新影片的看法。（翻攝自臉書）網紅鬼才阿水發表對家寧最新影片的看法。（翻攝自臉書）

家寧一部短短的「真相」影片竟拆分多集，再加上口齒不清的念稿方式、遲遲給不出帳本等缺失，明顯比Andy站不住腳，令眾多網友不買單。網紅鬼才阿水也發文痛斥，「家寧唯一該交代的，就是到底這段期間的錢跑去哪裡了，為什麼Andy老師沒有拿到他該有的金額，不是扯Andy老師情感出軌。講個話口齒不清還不知所云，連人家韓國來的李多慧表達能力都比妳好。」

鬼才阿水也認為就算出軌一事屬實，但兩人並未結婚，分手了也不代表家寧就能把Andy的錢全拿走，而家寧近期每出現一次都在為自己扣分，根本是教科書等級的公關危機，「家寧的公關團隊跟法務到底在幹嘛？」

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