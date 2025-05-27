男神肖戰《藏海傳》穩坐7天Disney+冠軍！感謝「媽媽」：動容的回憶

肖戰主演的古裝戲《藏海傳》收視頗佳。（Disney+提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕肖戰主演的古裝戲《藏海傳》在Disney+ 正式上線後，接連7天穩坐「台灣本日熱播Top 10」冠軍寶座，飾演男主角「藏海」的肖戰，更因為該劇站穩頂流男神的封號，肖戰也不時在微博喊話粉絲：「都看了嗎？」劇中他與平津侯二公子莊之行（周奇 飾）交心的半裸泡澡戲，另有遭師兄「慧劍」挾持所以露出背後疤痕相認的戲，皆露出精壯的胸肌、腹肌，而與女主角香暗荼（張婧儀 飾）在船上高手過招的調情戲也展現不同以往的柔情面貌，讓該劇話題不斷。

陳妍希在《藏海傳》飾演肖戰的媽媽。（Disney+提供）

導演鄭曉龍作為曾與許多知名演員合作過，也於多次採訪中點名肖戰的表現精彩，更直誇他的戲「很好」，是非常認真的年輕人，在第一集出演藏海母親的陳妍希，也在微博特別分享，從肖戰出道時就已認識對方，當時的印象是個有禮貌的大男孩，「這次對戲已經妥妥的，也是個沉穩且有爆發力的男演員了，還特地傳了簡訊感謝我陪他完成了一場很重要的戲」，直呼很開心自己能與這麼優秀的年輕演員合作。肖戰也發文回應感謝「媽媽」，並寫下「謝謝妍希姐，帶給我一場令人動容的回憶」，表明這對「母子」無論是戲裡戲外都感情極佳。

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《藏海傳》本週的追劇日曆已公開。（Disney+提供）

《藏海傳》不只有精湛的表演與扣人心弦的劇情，製作團隊更不放過任何細節，展現作品獨特的視覺語言和美學設計，更有媒體專文盛讚鄭曉龍，自從《後宮甄嬛傳》之後再度打造全新的古典美學，包括傳統服飾宋錦、香雲紗，透過「暖黃」、「灰藍」、「深紅」的顏色變化，展現出男主角藏海的心境轉折，此外，還有特別搭建的平津侯府、枕樓等場景，都意圖在寫實、虛構裡打造出前所未見的「人間仙境」，種種細節不僅讓觀眾沉浸於劇情中，也能感受到傳統文化的獨特美學魅力。

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