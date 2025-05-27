胡瓜首奪「最受信賴主持人」感動發聲！ 「他」奪12連霸名單曝光

胡瓜（中）首度榮獲「最受信賴娛樂主持人」殊榮。（讀者文摘提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕一年一度由《讀者文摘》主辦的「信譽品牌暨最受信賴名人調查」結果出爐，頒獎典禮昨天（26）日登場。胡瓜首度榮獲「最受信賴娛樂主持人」殊榮，感性發言感動全場；而知名律師兼主持人謝震武則蟬聯第12年「最受信賴新聞/時事節目主持人」，霸榜地位無人能敵。

主持人謝震武則蟬聯第12年「最受信賴新聞/時事節目主持人」。（讀者文摘提供）

首次獲獎的胡瓜，常年主持民視「綜藝大集合」，走遍全台灣各地與民眾互動交流。首次獲獎難掩激動之情，他感性表示：「主持是一場和觀眾心靈的對話，能被信任是我最大的幸福！」近年轉戰網路節目《下面一位》，他不只沒有被時代淘汰，反而用行動證明「綜藝大哥」永遠不會缺席。他也特別感謝一路陪伴的團隊與觀眾：「這個獎是我們一起的。」

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同場頒獎的謝震武則以專業理性又幽默的風格，深植人心，連續第12年獲得最受信賴主持人。他表示：「12這個數字代表週而復始，也提醒我信任需要不斷累積與維繫。」他提及國內外政經環境的動盪，更認為：「這座獎座不只是榮耀，而是一種責任。」

戴資穎六度蟬聯最受信賴體育名人。（讀者文摘提供）

陶晶瑩奪下最受信賴廣播節目主持人。（讀者文摘提供）

而「羽球天后」戴資穎也六度蟬聯最受信賴體育名人，人氣與實力兼具；陶晶瑩則再次奪下最受信賴廣播節目主持人，她感謝觀眾在資訊爆炸的時代，仍選擇相信真誠的聲音。

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