蔡依林受夠了！高唱「叫我媽媽」 愉悅之母造型震撼曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林的新歌《Pleasure》將在今天午夜上線，封面視覺照「愉悅沉癮」搶先曝光，沿襲首波視覺「美杜莎慾望桂冠」挑戰視覺極限，指上刺青「Pleasure」揭露慾望存在，象徵慾望之繩的髮辮卻被緊緊抓牢，視覺照展現出渴望掙脫罪惡感，面對慾望的強烈情境。

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Jolin率先揭開愉悅序幕，化身愉悅之母高唱「Call me Mommy」，以充滿母性的溫柔姿態和眾人一起誠實面對自我，釋放慾望、直視真實，心境遊走在罪惡感與愉悅快感的邊緣。

蔡依林全新單曲封面曝光。（凌時差提供）

談及新專輯的核心概念，Jolin再一次自我凝視：「我好像從來沒有停下來問過自己『我喜歡什麼？』社會總用既定眼光審視需求，將深層慾望視而不潔，把表層快感貶為膚淺，讓愉悅成了被刻意迴避的主題，我們從不正面談論，也從未真正觸及。」

現階段的Jolin選擇誠實面對自己，她說：「我很想要活出不一樣的女性模樣。」於是嘗試用作品鬆綁集體潛意識的枷鎖，將性與人性放入專輯中，「想透過自己的生活經驗與歌迷交流，我覺得已經能夠面對自己比較醜陋的那一面了。」

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