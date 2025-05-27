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娛樂 電視

天心異國婚9年揭「婚姻窒息面」 曝韓籍尪寵妻關鍵點

〔記者蕭方綺／台北報導〕天心在電視電影《慶祝》中飾演已婚多年的前新聞主播、知名作家林智芸，更是人氣Podcast主持人，看似有著美滿婚姻生活，實際身處在沒有吵架、沒有背叛，卻也沒有愛的夫妻狀態，明明是完美的媽媽、100分的太太，卻感受到自己被這些角色困住。天心親談此次詮釋的角色林智芸，「她應該有『討好型人格』，努力成為完美太太，深怕讓別人失望，但這種壓抑久了，變成一種麻木。」天心形容角色狀態就像「水淹到鼻子、快要窒息」。

天心（左）私下與韓國攝影師老公金英敏結婚9年，培養許多共同興趣。（寬想國際娛樂提供）天心（左）私下與韓國攝影師老公金英敏結婚9年，培養許多共同興趣。（寬想國際娛樂提供）

現實生活中，天心也曾目睹朋友經歷「無愛婚姻」，她強調關鍵維繫感情的關鍵在於要自問：「和另一半是否開始不交流？對另一半有沒有失去耐心？」天心提到自己與韓國攝影師老公金英敏結婚9年的相處之道：「可以發脾氣，但請減量，更要記得情緒價值給好給滿。」她獨自在台灣工作時會傳照片給身在韓國的老公撒嬌，老公也會很有「求生欲」的回覆：「人群之間我只看見妳。」讓她備感窩心。

天心在《慶祝》中總是以老公的事情為優先，老公卻總是忘記與她有關的重要日子。（寬想國際娛樂提供）天心在《慶祝》中總是以老公的事情為優先，老公卻總是忘記與她有關的重要日子。（寬想國際娛樂提供）

對於如何讓婚姻維持新鮮感，天心坦言激情一定會消失，因此給出三個務實的建議：「那就一起去旅行、一起學習新事物、培養共同興趣吧！」她笑言老公太了解她的好勝心和學習慾望，即使她一開始很排斥戶外活動，卻在老公的潛移默化之下，在冬天挑戰滑雪、夏天學潛水，她忍不住笑說：「我現在甚至能默默自己搭起一個帳篷！」感情就能夠透過這些相處和學習重新萌芽，但她也提醒男性在進行這些活動時，「請耐著性子教對方、也記得多聆聽另一半想法！」

天心在《慶祝》中，感受不到婚姻中的愛情。（寬想國際娛樂提供）天心在《慶祝》中，感受不到婚姻中的愛情。（寬想國際娛樂提供）

天心回憶自己在感情中也不是一帆風順，她也曾在感情失敗時變成一灘爛泥，「連飯都不吃、衣服也懶得換，朋友看了都掉眼淚」，她想鼓勵在愛情中受挫的女性：「當妳忘記愛自己、用盡全力卻找不到方向時，要記得按下『求救鈴』，不要浪費時間一個人苦撐。」她也請觀眾務必鎖定該劇，必定能對感情和婚姻有更徹底的檢視和體悟。

婚內失戀系列電視電影《慶祝》將於6月14日起於三立都會台首播、6月20日東森綜合台、6月27日LINE TV陸續上架播出。

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