秦漢遭揭私下面！搭擋霍建華片酬遭爆「含金量」當然很高

〔記者陽昕翰／台北報導〕劉若英執導的Netflix影集《忘了我記得》上線，她與製作人李耀華錄製Hit Fm聯播網「活力DJ」阿娟節目宣傳，阿娟表示，劉若英之前上電台都是以歌手、作家、演員前來，這次不得了，晉升為「劉導」新身分上節目，讓劉若英聽了直呼：「這樣講我會害羞啦！」

《忘了我是誰》導演劉若英（中）和製作人李耀華（左）作客Hit Fm聯播網「活力DJ」阿娟節目。（Hit Fm提供）

《忘了我記得》由金鐘、金馬影后謝盈萱以及暌違多年重返螢光幕的金馬影帝秦漢領銜主演，霍建華友情客串演出，阿娟詢問，這些「熟面孔」想必片酬也不容小覷吧？對此，製作人李耀華幽默表示，既然是黃金級陣容，本身「含金量」當然很高。劉若英則以演員角度來看，好的團隊、好的故事自然會吸引好的演員，片酬不是重點，看到好的內容跟角色當然會想要一起參與拍攝。

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霍建華（左起）、謝盈萱、秦漢、周采詩、劉品言演出《忘了我記得》。（資料照，記者陳奕全攝）

關於選角過程，劉若英透露，父親是最難尋找的，因為父親戲份很重，但又不想讓這個角色如此沉重，對此苦惱了很久。有一天劉若英收到李耀華訊息問：「妳覺得秦漢演父親如何？」劉若英說分享，起初秦漢擔心角色很吃重，自己是否能勝任，幾經迂迴後才願意接下這角色。

開拍後，劉若英驚覺，秦漢的體力比她好，台詞記得比她牢，最值得敬佩的是，連戲也連的好，多虧秦漢讓她在剪接室非常順利，現在回想起來，當時拍攝的每一幕都歷歷在目。李耀華讚賞，專業演員太可怕了，秦漢的鋪陳跟層次做得太好了，非常厲害。

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