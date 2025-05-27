晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

秦漢遭揭私下面！搭擋霍建華片酬遭爆「含金量」當然很高

〔記者陽昕翰／台北報導〕劉若英執導的Netflix影集《忘了我記得》上線，她與製作人李耀華錄製Hit Fm聯播網「活力DJ」阿娟節目宣傳，阿娟表示，劉若英之前上電台都是以歌手、作家、演員前來，這次不得了，晉升為「劉導」新身分上節目，讓劉若英聽了直呼：「這樣講我會害羞啦！」

《忘了我是誰》導演劉若英（中）和製作人李耀華（左）作客Hit Fm聯播網「活力DJ」阿娟節目。（Hit Fm提供）《忘了我是誰》導演劉若英（中）和製作人李耀華（左）作客Hit Fm聯播網「活力DJ」阿娟節目。（Hit Fm提供）

《忘了我記得》由金鐘、金馬影后謝盈萱以及暌違多年重返螢光幕的金馬影帝秦漢領銜主演，霍建華友情客串演出，阿娟詢問，這些「熟面孔」想必片酬也不容小覷吧？對此，製作人李耀華幽默表示，既然是黃金級陣容，本身「含金量」當然很高。劉若英則以演員角度來看，好的團隊、好的故事自然會吸引好的演員，片酬不是重點，看到好的內容跟角色當然會想要一起參與拍攝。

霍建華（左起）、謝盈萱、秦漢、周采詩、劉品言演出《忘了我記得》。（資料照，記者陳奕全攝）霍建華（左起）、謝盈萱、秦漢、周采詩、劉品言演出《忘了我記得》。（資料照，記者陳奕全攝）

關於選角過程，劉若英透露，父親是最難尋找的，因為父親戲份很重，但又不想讓這個角色如此沉重，對此苦惱了很久。有一天劉若英收到李耀華訊息問：「妳覺得秦漢演父親如何？」劉若英說分享，起初秦漢擔心角色很吃重，自己是否能勝任，幾經迂迴後才願意接下這角色。

開拍後，劉若英驚覺，秦漢的體力比她好，台詞記得比她牢，最值得敬佩的是，連戲也連的好，多虧秦漢讓她在剪接室非常順利，現在回想起來，當時拍攝的每一幕都歷歷在目。李耀華讚賞，專業演員太可怕了，秦漢的鋪陳跟層次做得太好了，非常厲害。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中