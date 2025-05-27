玉澤演來台必訪「2景點」曝光！網直呼內行：不愧是觀光大使

玉澤演來台必訪2景點曝光。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星玉澤演於25日來台與蘇志燮一同舉辦雙人粉絲見面會。昔為台灣交通部觀光局韓國市場的觀光宣傳大使的玉澤演，每次來台都會去「這2景點」打卡，引發不少粉絲好奇，該2景點究竟是有何魔力？

玉澤演在25日一早發出與台北市政府的同框自拍照，配文用中文寫下「好久不見，市政府」。（翻攝自IG）

玉澤演24日現蹤饒河夜市，大嗑蒸餃及酸辣湯。（翻攝自YT）

玉澤演先是在25日一早發出與台北市政府的同框自拍照，配文還以中文寫下「好久不見，市政府」，這也變成他每逢來台必跑的行程；見面會上玉澤演也透露，他其實在24日去了另一個他來台必訪的地點「饒河觀光夜市」，大嗑蒸餃及酸辣湯，雖然當晚下著大雨，但依舊不減他的興致。

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網友一看到玉澤演來台的行程，紛紛留言直呼「真內行，不愧是觀光宣傳大使」、「去饒河夜市竟然不是吃最有名的胡椒餅，真的熟門熟路了」、「以後他來台灣都去市政府看能不能巧遇」。

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