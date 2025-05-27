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搶票倒數！BLACKPINK確定10月重返高雄連唱兩天

BP確定10月唱進高雄國家體育場。（Live Nation Taiwan提供）BP確定10月唱進高雄國家體育場。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕BP粉絲有福了！韓團BLACKPINK前年3月首次唱進高雄國家體育場（世運主場館），最近傳出有望唱回同場地，今（27）官方證實，BP確定10月18、19日於高雄國家體育場演出，將再度掀起南台灣追星旋風。

BLACKPINK被譽為「樂壇現象級 世界巡迴」，這次高雄除了是亞洲場次的第一站，也寫下「史上首組女團，二度登上高雄世 運舞台」壯舉，全台BLINK（粉絲名）熱血狂潮，正式引爆。

BP確定10月唱進高雄國家體育場。（Live Nation Taiwan提供）BP確定10月唱進高雄國家體育場。（Live Nation Taiwan提供）

BLACKPINK由JISOO、JENNIE、ROSÉ 和 LISA 組成，從2016年單曲專輯 《SQUARE ONE》強勢出道，瞬間引爆全球音樂市場，2020 年首張正規專輯進軍國際 《THE ALBUM》制霸全球排行，在美國告示牌（Billboard）飆下「首張 K-POP 女團專 輯突破 100 萬紀錄」緊接著一路站上各大音樂祭主舞台。

BLACKPINK門票將於6月12日早上11點拓元售票系統全面開賣，Visa卡友可享品牌專屬購票專區等，購得最佳席次的票券。

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