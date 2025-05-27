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娛樂 最新消息

XIUMIN化身「韓版許光漢」玩穿越 告白台粉掀高潮

XIUMIN化身穿越時空的高中生，重現《想見你》名場面。（藝尚提供）XIUMIN化身穿越時空的高中生，重現《想見你》名場面。（藝尚提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕EXO成員XIUMIN前天首度在台舉辦個人粉絲演唱會，特地選在Legacy TERA作為巡迴最終站，他一登場自稱是「X Times的XIU記者」，隨後送上開場曲《Daisy》，真摯告白：「能在台北作結真的很幸福。」

XIUMIN演出以訪談為概念，Talk環節邀請MC助陣，從自傳、情歌到戲劇化挑戰樣樣精彩。XIUMIN現場更換上制服，化身穿越時空的高中生，重現許光漢《想見你》名場面，深情告白「EXO-L（粉絲名）我喜歡你」，掀起全場尖叫。

XIUMIN化身一日記者，和台粉共度難忘夜晚。（藝尚提供）XIUMIN化身一日記者，和台粉共度難忘夜晚。（藝尚提供）

除了表演，XIUMIN主動徵求台北美食推薦，點名小籠包、牛肉麵、刈包與芒果冰等，更邀請大家合唱《Make You LaLa》炒熱現場氣氛。

XIUMIN說：「這次演出成為我繼續努力的原動力，讓我更期待下一次與大家再見面。」並在安可曲《Love is U》後，親自喊出「EXO-L我愛你」為演出劃下完美句點。

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