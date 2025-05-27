余祥銓「帶傷回家」! 突留遺言給女兒 余天反應曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕余祥銓錄製Yahoo實境節目《星二代很忙內》親身體驗各行各業，第一個工作挑戰就是難度爆表的高空作業「攀樹師」，讓他忍不住在鏡頭前對女兒小元寶留下一段動人的「遺言式告白」。

余祥銓體驗高空作業「攀樹師」職業。（Yahoo《星二代很忙內》提供）

余祥銓笑說，一開始真的沒有聽過這個職業，想說是不是製作單位在耍他，不過想說就是爬樹吧，沒想到不是隨便爬爬，高度動輒10公尺起跳。

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攀樹師工作難度超乎預期，余祥銓在上樹前透過鏡頭對女兒喊話，「如果妳以後看不到爸爸…爸爸已經幫妳存錢了，真的不用來爬樹。」語氣雖搞笑，情緒卻藏不住緊張。

余祥銓體驗高空作業「攀樹師」職業。（Yahoo《星二代很忙內》提供）

余祥銓說：「我沒有懼高症，但這已經不是怕不怕高的問題，是人身安全的問題啊！」第一關是將繩索準確丟上樹枝，光這步驟他就失誤連連，好不容易開始攀爬，他坦言：「快到頂的時候真的撐不住了，一度覺得要摔下去，但想到小元寶就咬牙撐過去，在樹上時我真的魂都空了，還好女兒來電視訊，才讓我瞬間回神。」

余祥銓開玩笑跟女兒小元寶「交代遺言」。（Yahoo《星二代很忙內》提供）

第一次挑戰就爬了將近三層樓的高度，最讓余祥銓意外的是，帶他訓練的老師竟是一位瘦小的女攀樹師，余祥銓笑說：「我原本以為是個壯漢，結果老師輕鬆就上去了，我卻爬得快往生。」最終成功登頂，獲得教練90分評價。節目錄影結束後，余祥銓滿身傷痕回家，驚覺這份工作比想像中辛苦許多，他笑說：「我爸看到我還稱讚我長大了，喊話以後靠我養，但也說這種危險工作以後還是少接一點比較好！」因此，余祥銓說他最想試試「酒店試睡員」。

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