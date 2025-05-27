關穎愛女10歲生日趴 曾馨瑩也是座上賓

關穎為女兒舉辦生日趴。（翻攝自關穎IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕名媛關穎和老公朱志威結婚12年，育有1女2子，大女兒日前迎來10歲生日，上週末關穎替女兒開生日派對，曾馨瑩也帶女兒共襄盛舉。

關穎今（27）日凌晨曬出生日派對照片感嘆：「10年就這樣過了，也不知道時間跑去哪兒了，點點滴滴都充滿感恩感激感謝。」透露女兒想要的生日主題是「美容沙龍趴」，但母女倆有約定好，人數必須控制在15個朋友以內，「不然我的母難日加上年初妳老爸的50大壽，我真的會過勞。」

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曾馨瑩（右）和關穎私交甚篤。（翻攝自關穎IG）

回想起當天生日趴場面，關穎笑說身為控制狂的她一手拿著麥克風控制場面，一手拿著哨子，沒想到隔天還是照樣失聲了。

從關穎曬出照片可見，她大手筆準備扭蛋讓小朋友同樂，發文最後感謝家人，也向所有小朋友偉大的媽媽們致謝，「也是我的好友們，不管提前來的、沒來的、晚來的、待整場的，在我心中妳們都有一個重要的位置，看到小朋友們開心我就放心。」

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