無妄之災！小姊妹意見不同搶麥克風點歌姊姊哭了 劉若英暖心道歉

〔記者陳慧玲／台北報導〕劉若英唱過許多經典歌曲，歌迷各自喜好也不同，日前一場演出中有小姊妹因想點的歌曲不同，搶麥克風之外，姊姊還當場哭了，事後劉若英暖心發文道歉，不少網友覺得她根本是無妄之災。

劉若英經典歌曲很多，歌迷各有喜好。（相信音樂提供）

前幾天劉若英在中國汕頭舉辦「飛行日」巡演，她發現台下有一對可愛姊妹，從頭到尾都跟著節奏唱，於是尾聲時特別讓這對姊妹點歌，不料卻出狀況。

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劉若英還原當時情形：「姊姊點了《誠實》，妹妹喊了《後來》，我當時非常開心，也立刻唱了《後來》，後來，我注意到姊姊似乎有點失落，覺得自己沒唱到。於是我說，我們陪姊姊『再唱一次』。」

這時台下大家都喊「好」，劉若英說：「但現場因溝通誤會，樂隊以為是『再唱』《後來》，就順勢下了那首歌，全場也跟著一起唱了起來。當時看到姊姊很大聲的唱了出來，我感到些許安慰。」

從歌迷在社群分享影片看來，當時小妹妹搶了姊姊麥克風，姊妹倆本就出現爭執情緒，後來姊姊也哭了。另外其實《後來》這首歌本就是劉若英演唱會必唱曲，但她仍願意在點歌時段先為小妹妹唱，許多網友都留言稱劉若英已經夠暖心了，覺得錯不在她，根本不必道歉。

但劉若英還是透過發文致歉談到：「我們從未、也絕不會有任何忽視孩子情感的意思。對於當時的處理不夠細緻，我和整個團隊都深感抱歉，也已經認真檢討。在此，向姊姊妹妹、他們的爸爸媽媽，以及所有關心此事的朋友，真誠地說聲對不起。也對因此造成的困擾，深表歉意。」劉若英並說：「未來我們會更加注意每一個細節，努力不讓溫暖的夜晚留下遺憾。」

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