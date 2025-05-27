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《Sweet Home》女星傳墮胎、罵「賤貨」捲校園霸凌 公司緊急回應

高旻示被爆出捲入校園霸凌，公司出面否認。（翻攝自Naver）高旻示被爆出捲入校園霸凌，公司出面否認。（翻攝自Naver）

胡御柔／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星高旻示演出韓劇《Sweet Home》打開知名度，今年還以《無聲蛙鳴》入圍百想戲后，最近主演韓劇《你的味道》熱播，沒想到昨（26）韓網流傳她曾在國中時期涉及校園霸凌，引來網友熱議。

該爆料文多達2000多字，指出高旻示從國中起就對多位同學實施校園暴力，包括勒索金錢，言語暴力，還嘲弄、威脅身障學生，甚至習慣性偷竊同學物品和金錢，並以此為榮。

不只如此，該文還爆出高旻示有太妹幫朋友，和多名混混關係良好，會以「臭婊子、賤貨、瘋女人」等暴力言語威脅同學，讓同學們處於恐懼之中，甚至傳出她國一更有墮胎傳聞，私生活混亂等，相關內容在網上發酵。

另外，高旻示曾於未成年出入聲色場所、汽車旅館，喝酒照片曝光後，只以「年少輕狂的錯誤」草草帶過，聲稱「要用演技報答大家」，支持她的大眾、同業和公司職員全都不知道有這段黑歷史。

對於爆料，高旻示經紀公司出面否認，表示「我們相信演員」，強調有看過該文章，否認爆料。韓網同樣半信半疑，儘管內容細節令人震驚，但缺乏可驗證的證據，質疑「早不爆，晚不爆，為何此時爆出？」

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