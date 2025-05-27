「國光女神」爆私下捅刀！王思佳不滿謠言：嘴臭會掉代言

〔記者傅茗渝／台北報導〕國光女神「Lala」蘇心甯以凍齡外貌與勵志人生吸粉無數，卻頻頻捲入「閨密情變」風波，先是傳出與小優因為服裝發布會搶風頭而鬧翻，如今又被週刊爆料，與同門師姐王思佳好感情不如外界所想，甚至私下講壞話，遭昔日閨密們反酸「雙面人」。

王思佳（中）護Lala火大駁斥傳聞。（翻攝自IG）

王思佳與蘇心甯同屬一家經紀公司，4月底王思佳推出美白產品擔任代言人時，蘇心甯還大方力挺，幫忙開團衝買氣，展現十足義氣，表面上情同姊妹。但據週刊爆料，蘇心甯私下卻疑似在背後說王思佳壞話，兩人實際上只是「台前裝熟」的假閨蜜。

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「Lala」蘇心甯遭指雙面人，私下講同門師姐王思佳壞話。（資料照，記者王文麟攝）

對於外界質疑兩人表面閨蜜、私下翻臉，王思佳火力全開反擊，直言：「說這種話的人，自己先去生場大病吧！」她不解為何好交情會惹來非議，還自嘲：「是不是我們感情太好，擋到你家Wi-Fi啦？」呼籲大家把新聞當八點檔看就好，「臭嘴亂源不只會拔被舌頭掉頭髮，還會掉代言喔。」

Lala（左二）早前傳不滿小優（左一）站台搶焦點，彼此鬧翻。（資料照，記者陳逸寬攝）

身陷風暴中心的Lala冷靜表示：「真相只有一個，謠言止於智者。」她也透露近期屢被抹黑，但強調自己與王思佳的好感情「藏在細節裡」，奉勸造謠者多行善、別再亂傳話。

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