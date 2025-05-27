晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

「國光女神」爆私下捅刀！王思佳不滿謠言：嘴臭會掉代言

〔記者傅茗渝／台北報導〕國光女神「Lala」蘇心甯以凍齡外貌與勵志人生吸粉無數，卻頻頻捲入「閨密情變」風波，先是傳出與小優因為服裝發布會搶風頭而鬧翻，如今又被週刊爆料，與同門師姐王思佳好感情不如外界所想，甚至私下講壞話，遭昔日閨密們反酸「雙面人」。

王思佳（中）護Lala火大駁斥傳聞。（翻攝自IG）王思佳（中）護Lala火大駁斥傳聞。（翻攝自IG）

王思佳與蘇心甯同屬一家經紀公司，4月底王思佳推出美白產品擔任代言人時，蘇心甯還大方力挺，幫忙開團衝買氣，展現十足義氣，表面上情同姊妹。但據週刊爆料，蘇心甯私下卻疑似在背後說王思佳壞話，兩人實際上只是「台前裝熟」的假閨蜜。

相關新聞

國光女神Lala疑開嗆小優！怒揭6罪狀喊噁心：不想在同一空間呼吸

「Lala」蘇心甯遭指雙面人，私下講同門師姐王思佳壞話。（資料照，記者王文麟攝）「Lala」蘇心甯遭指雙面人，私下講同門師姐王思佳壞話。（資料照，記者王文麟攝）

對於外界質疑兩人表面閨蜜、私下翻臉，王思佳火力全開反擊，直言：「說這種話的人，自己先去生場大病吧！」她不解為何好交情會惹來非議，還自嘲：「是不是我們感情太好，擋到你家Wi-Fi啦？」呼籲大家把新聞當八點檔看就好，「臭嘴亂源不只會拔被舌頭掉頭髮，還會掉代言喔。」

Lala（左二）早前傳不滿小優（左一）站台搶焦點，彼此鬧翻。（資料照，記者陳逸寬攝）Lala（左二）早前傳不滿小優（左一）站台搶焦點，彼此鬧翻。（資料照，記者陳逸寬攝）

身陷風暴中心的Lala冷靜表示：「真相只有一個，謠言止於智者。」她也透露近期屢被抹黑，但強調自己與王思佳的好感情「藏在細節裡」，奉勸造謠者多行善、別再亂傳話。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中