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娛樂 最新消息

71歲趙雅芝傳當婆婆！38歲超帥兒秘婚 新娘身分曝光

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕71歲港星趙雅芝以《新白娘子傳奇》、《倚天屠龍記》等古裝劇紅遍華人圈，被封為「古裝第一美人」，至今依舊氣質出眾，人氣不墜。近日她再傳喜訊，將升格當婆婆。

湯暢被爆是趙雅芝媳婦。（翻攝自微博）湯暢被爆是趙雅芝媳婦。（翻攝自微博）

消息指出，趙雅芝與演員老公黃錦燊育有3子，其中38歲的長子黃愷傑（Wesley）疑似已與28歲的中國女星湯暢秘密結婚。黃愷傑外型俊朗，過去曾被形容「撞臉」關智斌、吳尊及韓國男星車銀優，星味十足。

日前趙雅芝與昔日搭檔葉童、陳美琪一同出席《新白娘子傳奇》成都演唱會，有現場照片捕捉到黃愷傑陪同出席，同行的還有一位短髮高䠷的神祕女子。該女子五官立體、氣質亮眼，傳出她正是湯暢本人。

趙雅芝（左）和兒子黃愷傑日前歡度母親節。（翻攝自黃愷微博）趙雅芝（左）和兒子黃愷傑日前歡度母親節。（翻攝自黃愷微博）

據悉，湯暢出身四川德陽，曾參與鄭保瑞執導的電影《西遊記女兒國》及《高手高手高高手》等作品，近期在社群平台頻頻發文，不少粉絲留言送上祝福，盼她未來能誕下如趙雅芝般亮眼的女兒。此外，網路上也流出黃愷傑與湯暢多張親密合照，兩人不僅時常同框出遊，還有甜蜜接吻畫面曝光，種種跡象讓外界更相信兩人已經低調完婚，趙雅芝也將迎來「升格婆婆」的新人生階段。

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