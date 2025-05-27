賈靜雯半百容貌超凍齡 認「後天很努力」盼臉上有「真實的痕跡」

姚晨（右）、賈靜雯（左）在《以美之名》聯手為「美」奮鬥。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕賈靜雯首次與姚晨搭檔演出整型醫療劇《以美之名》，被問到合作後對她的印象是否有改觀時，賈靜雯笑說：「以前看她的戲就覺得她是一個大咧咧、很帥氣的一個女孩，這次合作後還是同樣的感覺，她很有自己的想法，所以我們倆也不太像第一次合作，總覺得蠻熟悉的。」

賈靜雯在《以美之名》飾演「周靜雯」。（愛爾達電視提供）

兩人在劇中因誤會而分道揚鑣，現實生活中兩人卻因戲結緣，賈靜雯爆料說：「我們倆站在一起的時候，她每次都說我這麼秀氣、這麼嬌小，她要保護我，我都會不好意思回『好』。」回憶起拍戲過程，賈靜雯說有一場戲是兩人在火鍋店，「她正在吃鴨腸，那個不是要涮三秒才能吃嗎？結果她燙不到一秒就往嘴裡放了，我當下還想說這真的能吃嗎？她真的很帥氣！這是我對她的第一印象」。

請繼續往下閱讀...

姚晨在《以美之名》飾演「喬楊」。（愛爾達電視提供）

《以美之名》是圍繞整形外科題材的醫療劇，劇中當然少不了大量手術片段，賈靜雯曾在訪問中提到自己小時候很喜歡縫針，在家裡也會跟女兒一起玩縫紉衣服扣子的小遊戲，本來覺得應該差距不大，沒想到在訓練時才發現手術室裡鉤針和線的細膩度，包括要在皮肉上勾起那些針線，真的是完全不同的感覺，「醫生縫針的整個過程都要抓緊時間，又要在掌控的時間內精準完成手術，我太佩服了，只能用這『佩服』兩個字來形容」。

賈靜雯為《以美之名》苦練縫合技術。（愛爾達電視提供）

賈靜雯劇中展現不老女神的完美狀態，談論到「美」她笑說：「女人多多少少都會在意漂亮，我就是愛漂亮的那個，但我會順著現在自己該有的狀態。我媽媽曾跟我說過，我現在能維持年輕是因為她把我生得好，當然後天我也是很努力，不過作為演員我希望有真實的痕跡在自己的臉上，所以我會很自然地去保養我自己。」。

姚晨在《以美之名》飾演整型外科醫生。（愛爾達電視提供）

姚晨和賈靜雯劇中亦敵亦友，不少劇迷大讚導演很會選角，姚晨也在訪問中回應此事，她先是開玩笑的說：「我覺得劇播出的時候，搞不好嗑我倆的人還比嗑我和侯雯元的還多呢！」賈靜雯則說：「我們真的是越來越有默契，如果CP值滿分是100分的話，那我們的分數肯定是超過100分的。」收起玩笑話，姚晨也認真的回應：「我有跟靜雯說過，雖然我們倆的語調上可能有些差異，表演方式上也不一樣，但我們搭在一起就是有奇妙的化學反應，這個東西是說不清、道不明的，其實在我們這個職業裡頭，演員的搭配是非常、非常重要的環節，只要搭在一起有化學反應的演員組合，這個戲可能就成了一半，這是我們在大學的時候，老師經常跟我們叼唸，我也很謝謝他們給我找了這麼棒的搭檔。」《以美之名》5月28日起，週一至週五晚間8點於愛爾達影劇台播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法