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謝謝依依讓他回到我身邊！ 阿Ken為納豆罕發長文

納豆與依依舉行婚禮，搭檔阿Ken（右）擔任婚禮主持人。（翻攝自阿Ken臉書）納豆與依依舉行婚禮，搭檔阿Ken（右）擔任婚禮主持人。（翻攝自阿Ken臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「納豆」林郁智和女友依依愛情長跑近10年，25日辦婚宴，婚禮在歡笑和淚水落幕，納豆搭檔20年的阿Ken除擔任婚禮主持，今（27）日凌晨罕發長文，回憶得知納豆從腦中風到復原，特別感謝依依：「謝謝妳讓我的老搭檔回到我身邊。」

阿Ken發文一開始寫下：「如果我們都是彼此生命中的老師，納豆讓我體悟最深的，就是『珍惜』了。」憶及當時得知納豆生病時心情，「耳聞他的狀況不是很樂觀，我記得我一個人站在家裡的陽台，心情很複雜，心疼又想罵他，但他最討厭我唸他，每次我唸他他就想跑。」

納豆和依依25日辦婚宴，很多圈內好友都是座上賓。（翻攝自阿Ken臉書）納豆和依依25日辦婚宴，很多圈內好友都是座上賓。（翻攝自阿Ken臉書）

接著阿Ken說，之後納豆狀況慢慢好轉，一開始一起吃飯聊天，後來一起參加頒獎典禮當頒獎人，再來一起回到棚內主持節目，「沒想到我和豆之前重複了20年的日常，居然會讓我的心感到如此澎湃不已。」

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發文最後，阿Ken謝謝依依：「我們都謝謝妳，謝謝妳讓浪子回頭，讓納豆變成好納豆，也謝謝妳讓我的老搭檔回到我身邊，玩著從加害者變成受害者的搞笑橋段；這戲碼，我和納豆都想玩一輩子。」

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