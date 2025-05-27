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娛樂 最新消息

謝龍介拒認錯 名嘴鍾年晃：不能罷免他就罷羅廷瑋

國民黨立委謝龍介。（資料照）國民黨立委謝龍介。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕國民黨立委謝龍介25日為同黨台中立委羅廷瑋宣講時，對罷羅志工說出「生兒子沒屁X」羞辱言詞，「敲羅行動」志工痛批謝龍介不僅嚴重歧視罕病患者，更是惡意抹黑公民自主參與罷免行動的精神。對此，謝龍介表示有人斷章取義，把中間關鍵重點部分漏掉，變成他直接在詛咒別人。

相關新聞：謝龍介羞辱罷團稱被斷章取義 「敲羅」志工再批：根本是「低下集團」

謝龍介表示演講中強調的是扭曲、抹黑別人的人，這種人將來可能如何如何，特定人不用對號入座，可是有人斷章取義，把中間的關鍵重點部分漏掉，「變成我直接在詛咒別人。」他說，這是台語中長輩提醒晚輩比較直接、強烈的語言，「如果造成誤會也非我的本意，以後會更加謹慎。」

今（27）日上午，資深媒體人、電視名嘴鍾年晃在臉書說，謝龍介批評罷團的人「生兒子沒屁眼」事後還硬拗，「其實無肛症是一種罕見病，通常出現在新生兒，機率大約是5000分之一，謝龍介的程度和水準就只有如此，不能罷免他，就罷掉羅廷瑋吧！」

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