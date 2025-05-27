金馬影帝吳鎮宇16歲兒遭霸凌  68字硬起來反擊

吳鎮宇與16歲兒子吳費曼2014年曾以父子檔參加真人秀《爸爸去哪兒2》。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕63歲金馬影帝吳鎮宇與16歲兒子吳費曼2014年曾以父子檔參加真人秀《爸爸去哪兒2》大受歡迎，兒子吳費曼外貌一直受關注，日前在香港灣仔被野生捕獲，港媒報導，吳費曼雖瘦了不少仍被批評，對此，他以68字反擊。

目擊香港民眾發文表示：「在灣仔地鐵站一抬頭就看到小時候電視上看到的人，太幸運了。」民眾透露偶遇的人正是吳費曼，描述吳費曼身穿黑色T恤和綠色軍褲，體型上明顯消瘦不少，目測起碼比高峰時期瘦身10公斤。

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吳鎮宇兒子吳費曼有段時間較壯碩。（香港星島日報）

儘管如此，粉絲仍對吳費曼外貌極有意見，話語出現不少難聽話。對此，吳費曼在微博以68字反擊，他以「擱淺的人」為題表示：「如果不喜歡現在的我可以離開，不用嘗試殺掉現在的我，為了你們理想中的我；謝謝大家的評價，但還是別浪費口水在我這個廢人上了，我的微博沒有意見箱。」

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此外，吳費曼除用文字叫別人若不喜歡看就離開，更上傳數張外貌較為另類照片，有扮鬼臉，還有在暗黑之中用電筒照臉照片，氣氛頗詭異，似乎想表示自己就是另類，如果不合大眾口味就不要關注他。

吳鎮宇以電影《鎗火》在第37屆金馬獎拿下最佳男主角。

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