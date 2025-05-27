家寧毀滅爆Andy多人出軌 陳沂嗆「與本案無關」

家寧控訴Andy在交往期間「出軌多名女性」。（翻攝自YT）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber眾量級昔日情侶檔Andy與家寧分手後撕破臉，雙方你來我往的指控連環爆。繼日前Andy曬出法院裁定書，聲稱「離真相又近一步」，家寧今（26日）晚間再度發片反擊，首次正面揭露感情內幕，控訴Andy在交往期間「出軌多名女性」，並對她施加情感冷暴力與控制，讓她身心重創。

對此，網紅陳沂隨即發文表示：「家寧當時站在她家人那邊，現在才來切割已經為時已晚，而且最莫名的是還在那邊扯Andy劈腿亂搞，無論是不是真的，都與本案無關吧！」他說，家寧唯一要做的事，就是帳冊拿出來！

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陳沂最後嗆家寧:「有污錢就好好道歉，把錢還人家；沒污錢就打臉所有罵妳的人，很難嗎？」

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家寧在影片中哽咽表示從交往以來，Andy經常無預警消失、無法聯繫，直到某次對話中，Andy才承認和多位女性有情感與肉體上的關係。

家寧並表示早已掌握相關證據，包括雙方的對話錄音等。然而因部分內容涉及第三方隱私，在律師建議下她選擇暫時不對外公開，不過也語帶堅定表示，如果Andy否認她的指控，一定會回應絕不再沉默。

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