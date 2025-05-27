廖峻想賣起家厝 傳前妻拒售對簿公堂

廖峻上個月因腦溢血三度中風送醫急救，目前在醫院休養。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人廖峻日前因腦溢血3度中風，經搶救後無大礙，目前轉至普通病房休養，他與結縭50年妻子已離婚，傳聞已將1億北市內湖區房產過戶給前妻，今（27）日傳出最新爆料，指廖峻與前妻因起家厝意見分歧，雙方正訴訟中。

《CTWANT》報導，外界質疑廖峻離婚時淨身出戶，將市值上億房產過給前妻，兒子廖錦德出面反駁，稱父母過去買房都有共識：「內湖買媽媽名字，下一間買爸爸名字。」並強調父母婚姻已結束，任何一方都不需要飽受他人批評。

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廖峻（左）日前在病倒後第9天，廖錦德突吐無助心聲。（翻攝自臉書）

知情人士透露，廖峻與前妻房產爭議不只內湖豪宅，2人早年在台北市大安區樂業街購買起家厝，近40年來都對外出租，每月租金4萬元全數由前妻收取，不過離婚後廖峻希望出售該房子，卻遭前妻拒絕，因此對簿公堂。

據了解，廖峻起家厝鄰近捷運文湖線六張犁站、麟光站，徒步智遠企百貨只需7分鐘，儘管屋齡逾40年，每坪仍有逾80萬行情。

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