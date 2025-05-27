晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

廖峻想賣起家厝 傳前妻拒售對簿公堂

廖峻上個月因腦溢血三度中風送醫急救，目前在醫院休養。（翻攝自臉書）廖峻上個月因腦溢血三度中風送醫急救，目前在醫院休養。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人廖峻日前因腦溢血3度中風，經搶救後無大礙，目前轉至普通病房休養，他與結縭50年妻子已離婚，傳聞已將1億北市內湖區房產過戶給前妻，今（27）日傳出最新爆料，指廖峻與前妻因起家厝意見分歧，雙方正訴訟中。

《CTWANT》報導，外界質疑廖峻離婚時淨身出戶，將市值上億房產過給前妻，兒子廖錦德出面反駁，稱父母過去買房都有共識：「內湖買媽媽名字，下一間買爸爸名字。」並強調父母婚姻已結束，任何一方都不需要飽受他人批評。

廖峻（左）日前在病倒後第9天，廖錦德突吐無助心聲。（翻攝自臉書）廖峻（左）日前在病倒後第9天，廖錦德突吐無助心聲。（翻攝自臉書）

知情人士透露，廖峻與前妻房產爭議不只內湖豪宅，2人早年在台北市大安區樂業街購買起家厝，近40年來都對外出租，每月租金4萬元全數由前妻收取，不過離婚後廖峻希望出售該房子，卻遭前妻拒絕，因此對簿公堂。

據了解，廖峻起家厝鄰近捷運文湖線六張犁站、麟光站，徒步智遠企百貨只需7分鐘，儘管屋齡逾40年，每坪仍有逾80萬行情。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中