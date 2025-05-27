55歲高欣欣出戰世壯運！賽前自勉「該來的終究會來」粉絲全挺爆

〔記者邱奕欽／台北報導〕55歲高欣欣近年轉戰舞台與專注身心靈領域，身體狀態保養得宜的她，今（27日）預計上午9時代表台灣出戰2025年雙北世界壯年運動會的「運動舞蹈拉丁舞壯年2級比賽」項目。就在賽前一晚，高欣欣簡短自勉「該來的終究會來」引發粉絲熱烈關注，粉絲、網友、星友皆挺爆替她加油打氣。

高欣欣今早將出戰世壯運的運動舞蹈拉丁舞壯年2級比賽項目。（組合照，翻攝自臉書）

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高欣欣昨日率先在場館看板前拍照留念，臉上更洋溢著自信笑容，她透露有許多選手提前來「踩場」，場內氣氛緊張又興奮，自己則先留影記錄這段人生挑戰。高欣欣此次報名的運動舞蹈項目，預計今早9點正式開賽，不僅粉絲們留言打氣，「期待看到你跳舞的樣子」、「大姐加油，我們都在看」，就連星友岳庭也給予鼓勵：「好棒！加油！」、高山峰更是力挺：「姐，玩得開心！」

事實上，高欣欣過去就曾多次參與運動相關公益與推廣活動，如今踏上國際賽場，不僅展現出健康生活典範，也成為熟齡女性自信展現的象徵，這回「以舞會友」的舞台對她而言不只是比賽，更是一場關於人生姿態的展現，她也不忘在文末標註「#世壯運 #運動舞蹈 #早上九點開賽」。

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