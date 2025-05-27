（專訪）張世點出台灣電影困境！見一幕怒了：真是胡說八道

張世接受專訪，語重心長提出對台灣電影的看法，鼓勵在原創劇本上要多下點功夫。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕張世將演藝事業重心轉移中國，一別台灣就是25年，他接受專訪，話重心長鼓勵台灣導演要加油，在資源、預算有限的情況下，原創劇本的力量應該要更強。身為影壇前輩的他，也發現年輕演員演戲沒有自信的問題，認為到了片場就該是準備好的狀態，而不是手牽手、抱團取暖，「不曉得誰在教大家，胡說八道！」

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演員要做的功課，就是人物要有「根」，要有深度，張世舉例自己戲外會寫一本關於角色的人物小傳，並與劇組、導演討論提出自己的看法以及解決方式，像是過年期間，《搜查瑠公圳》劇組的大家都到他家裡來討論，你一言我一語，事前互相溝通、說服彼此，「這是我以前的訓練，我現在會更有禮貌、專業的處理好之後，告訴你我不是來找麻煩的，我不會說到現場才在處理問題，只會影響工作時間。」

張世越講越激動，認為討論劇本、台詞都應該是在事前就準備好，而不是到片場還在討論。（記者王文麟攝）

張世回想起，恩師王正方導演曾經告訴他「你演什麼東西，不要演！」當燈光一開、攝影機一轉就是SHOWTIME，在鏡頭下，自然而然就讓表演發生。他不理解，有些年輕演員會在片場聊怎麼演戲，到最後演出來沒有半點特色，「因為你們通通沒有信心、沒有安全感，你們要站在一起聊天、手牽手玩在一起，才代表這個表演可以進行下去嗎？錯誤！你要站在你的人物裡頭，專注在你的人物裡頭。」

這次他在《搜查瑠公圳》裡頭，展現了與其他演員不同水準的精彩演技，獲得相當大的讚賞，其中一場7分鐘的戲碼，讓全場泣不成聲，工作人員在現場發衛生紙，收音還站起身向張世告白：「世哥，我愛你、我愛你。」張世認為，當人專注到某一個程度時，自然萬物都會跟你一起呼吸，這就是表演的最高境界，你自己就是發光體。

張世在《搜查瑠公圳》中一場長達7分鐘的戲拍完後，全場都激動落淚。（伯樂影業提供）

被問到接下來對金馬獎是否有期待？張世回想起爸爸曾經對他說「不容易啊，你深植人心」，「自己知道你是什麼就夠了，其他都不重要，很感謝大家，但沒有我還是這樣啊。」一切抱持平常心，他很感謝這次的演出被大家看到了，才有這麼多媒體來訪，「我從來沒有這樣的感受過，每天換衣服擺POSE，很像歌手一樣。」

張世現居泰國，目前正在籌備電影長片的劇本，女主角要找16歲到20歲的年輕泰國女演員，其他角色也不排除找台灣、馬來西亞演員，「我真的希望能夠走出去，我跟你能夠做融合，希望別人可以看到我們，我們也能看到他們，希望一起完成一樣東西。」他也稱讚吳慷仁在馬來西亞電影《富都青年》的表現相當優異。

張世話說得直接，認為台灣電影如果台灣人都不看，怎麼走出國際。（記者王文麟攝）

長年在中國拍戲的他，難得回台灣宣傳，他話說得現實卻是語重心長，認為中國拍戲雖然痛苦、但錢多，台灣在資源、預算有限的情況下，更應該將「原創」劇本搞好，有些劇本讓他這個老人家「吃不下去」，反問「台灣觀眾都不看，怎麼請國外觀眾進來看我們的電影？」他認為，馬來西亞的導演正在崛起，華人在馬來西亞是弱勢，生存受到擠壓，才會開出更璀璨的花朵。他鼓勵台灣導演加加油，從劇本開始扎根，寧可少而精，不要多而不精。

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