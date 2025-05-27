晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）張世點出台灣電影困境！見一幕怒了：真是胡說八道

張世接受專訪，語重心長提出對台灣電影的看法，鼓勵在原創劇本上要多下點功夫。（記者王文麟攝）張世接受專訪，語重心長提出對台灣電影的看法，鼓勵在原創劇本上要多下點功夫。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕張世將演藝事業重心轉移中國，一別台灣就是25年，他接受專訪，話重心長鼓勵台灣導演要加油，在資源、預算有限的情況下，原創劇本的力量應該要更強。身為影壇前輩的他，也發現年輕演員演戲沒有自信的問題，認為到了片場就該是準備好的狀態，而不是手牽手、抱團取暖，「不曉得誰在教大家，胡說八道！」

相關新聞:（專訪）張世遵循父親遺願！每拍一部戲就住院：我問心無愧

演員要做的功課，就是人物要有「根」，要有深度，張世舉例自己戲外會寫一本關於角色的人物小傳，並與劇組、導演討論提出自己的看法以及解決方式，像是過年期間，《搜查瑠公圳》劇組的大家都到他家裡來討論，你一言我一語，事前互相溝通、說服彼此，「這是我以前的訓練，我現在會更有禮貌、專業的處理好之後，告訴你我不是來找麻煩的，我不會說到現場才在處理問題，只會影響工作時間。」

張世越講越激動，認為討論劇本、台詞都應該是在事前就準備好，而不是到片場還在討論。（記者王文麟攝）張世越講越激動，認為討論劇本、台詞都應該是在事前就準備好，而不是到片場還在討論。（記者王文麟攝）

張世回想起，恩師王正方導演曾經告訴他「你演什麼東西，不要演！」當燈光一開、攝影機一轉就是SHOWTIME，在鏡頭下，自然而然就讓表演發生。他不理解，有些年輕演員會在片場聊怎麼演戲，到最後演出來沒有半點特色，「因為你們通通沒有信心、沒有安全感，你們要站在一起聊天、手牽手玩在一起，才代表這個表演可以進行下去嗎？錯誤！你要站在你的人物裡頭，專注在你的人物裡頭。」

這次他在《搜查瑠公圳》裡頭，展現了與其他演員不同水準的精彩演技，獲得相當大的讚賞，其中一場7分鐘的戲碼，讓全場泣不成聲，工作人員在現場發衛生紙，收音還站起身向張世告白：「世哥，我愛你、我愛你。」張世認為，當人專注到某一個程度時，自然萬物都會跟你一起呼吸，這就是表演的最高境界，你自己就是發光體。

張世在《搜查瑠公圳》中一場長達7分鐘的戲拍完後，全場都激動落淚。（伯樂影業提供）張世在《搜查瑠公圳》中一場長達7分鐘的戲拍完後，全場都激動落淚。（伯樂影業提供）

被問到接下來對金馬獎是否有期待？張世回想起爸爸曾經對他說「不容易啊，你深植人心」，「自己知道你是什麼就夠了，其他都不重要，很感謝大家，但沒有我還是這樣啊。」一切抱持平常心，他很感謝這次的演出被大家看到了，才有這麼多媒體來訪，「我從來沒有這樣的感受過，每天換衣服擺POSE，很像歌手一樣。」

張世現居泰國，目前正在籌備電影長片的劇本，女主角要找16歲到20歲的年輕泰國女演員，其他角色也不排除找台灣、馬來西亞演員，「我真的希望能夠走出去，我跟你能夠做融合，希望別人可以看到我們，我們也能看到他們，希望一起完成一樣東西。」他也稱讚吳慷仁在馬來西亞電影《富都青年》的表現相當優異。

張世話說得直接，認為台灣電影如果台灣人都不看，怎麼走出國際。（記者王文麟攝）張世話說得直接，認為台灣電影如果台灣人都不看，怎麼走出國際。（記者王文麟攝）

長年在中國拍戲的他，難得回台灣宣傳，他話說得現實卻是語重心長，認為中國拍戲雖然痛苦、但錢多，台灣在資源、預算有限的情況下，更應該將「原創」劇本搞好，有些劇本讓他這個老人家「吃不下去」，反問「台灣觀眾都不看，怎麼請國外觀眾進來看我們的電影？」他認為，馬來西亞的導演正在崛起，華人在馬來西亞是弱勢，生存受到擠壓，才會開出更璀璨的花朵。他鼓勵台灣導演加加油，從劇本開始扎根，寧可少而精，不要多而不精。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中