（專訪）張世遵循父親遺願！每拍一部戲就住院：我問心無愧

張世在《搜查瑠公圳》飾演父親，戲外則分享生命中「兩位重要的爸爸」。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕張世暌違多年再次受邀拍攝台灣電影，在《搜查瑠公圳》飾演高風亮節的將軍父親，戲外他接受本報專訪，提到生命中的兩位父親，一位是親生父親，臨終前仍心繫著他，叮囑要好好演戲；另一位則是乾爹王正方導演，當年力排眾議，邀請他擔任電影男主角，也影響他的演藝生涯。

張世出身自國光藝校戲劇科，年少輕狂，將軍爸爸張羽軍叫他乾脆去演戲，沒想到這一拍就是將近45年，侯孝賢、王童等著名導演都是他人生中的貴人，不過他特別感謝王正方導演，因為王正方當年堅持邀請張世主演電影《第一次約會》，也因此被王童看中演出《香蕉天堂》，張世才有後來的金馬獎男配角。

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張世（左）、王正方戲裡戲外都像父子。（圓方影業提供）

張世（左）、王正方導演（中）一同在紐約接受華府新聞採訪。（圓方影業提供）

在王正方口中，張世就是個毛頭小子，他也大方承認，自己總是跟在他屁股後面跑，與他對戲一點都不緊張，反而樂在其中。張世直呼，當時能夠拍攝到王正方的電影，是多麼不可思議、震撼的事情，笑說：「我多牛逼啊。」後來張世跟隨王正方一起到美國見世面，「我跟著他到紐約演藝學院，我是如此被尊重，電影在全北美戲院上映，你知道我有多風光，30年前在HBO播欸，我牛逼到走路有風。」

張世看著王正方一個華人透過自己的學識涵養，把美國人辯論到啞口無言，卻也在背後看到一位電影工作者的艱辛，當時還年輕的張世直呼「真的是最崇拜的偶像」，他也爆料連帶髒話也學了不少。

張世拍攝電影《第一次約會》，被美國劇組班底嚇到，直呼「多牛逼啊」。（圓方影業提供）

他坦言，當時覺得在台灣拍學生片已經飽和了，自己想要突破，才會想要轉往美國發展，同一時間的台灣，本土文化崛起，不會台語的他顯得格格不入。王正方推薦他到中國試試看，就這樣在25年前轉往中國發展，期間接到了《漢武大帝》、《福祿壽三星報喜》等中國戲劇，事業順風順水，沒想到接連遇上父親過世、母親生病的打擊，恰巧當年遇上2008北京奧運，他毅然決然放下事業，返回家鄉台灣專心照顧家人。

張世（右）和父親張羽軍在上海黃埔江畔外灘一同合影。（圓方影業提供）

張世的父親在2007年過世，張世當時還在北京工作，沒見到最後一面是一輩子的遺憾。他聽弟弟說，父親到臨終前都還念叨，希望張世要好好演戲，而張世也沒有違背父親的遺願，「我有做到，每次演出我都盡所有能力，每次拍完一部戲一定會住院，我全心全意，但是我問心無愧！」每拍完一部戲就到醫院吊點滴，張世太太很是心疼，簡直是用生命在拍戲。不過張世認為，這是他父親交代、師長給他的教育，不能辜負他們的期待，全力以赴才值得別人尊重。張世主演的電影《搜查瑠公圳》已在台上映。

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