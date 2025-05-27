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（史迪奇萌經濟3）史迪奇打破第四面牆！全台也掀起「星際寶貝」旋風

史迪奇宣傳《星際寶貝：史迪奇》在超級盃廣告中衝上球場。（翻攝自YouTube）史迪奇宣傳《星際寶貝：史迪奇》在超級盃廣告中衝上球場。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／專題報導〕迪士尼真人版《星際寶貝：史迪奇》在行銷上也延續了2002年動畫版《星際寶貝》的創意，大量運用「打破第四面牆」的設定，像是亂入經典電影、衝上超級盃球場等，將迪士尼「把故事說好」的基因呈現各項行銷宣傳中，每項活動與宣傳都符合史迪奇的人物故事設定。

在全球，《星際寶貝：史迪奇》預告片上線24小時內，便成為迪士尼有史以來觀看次數第2高的真人電影預告片，累積觀看次數達1.58億次。而在台灣，包括預告、搶先看與幕後花絮等所有與史迪奇相關的影片，在社群平台上的總點擊數也已突破百萬。

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《星際寶貝：史迪奇》的宣傳，再度重現史迪奇亂入經典動畫的場景。（合成圖，迪士尼提供）《星際寶貝：史迪奇》的宣傳，再度重現史迪奇亂入經典動畫的場景。（合成圖，迪士尼提供）

行銷策略上，《星際寶貝：史迪奇》的廣告主打史迪奇所引發的各種混亂場面，他是個能打破第四面牆的角色。包括在超級盃廣告中衝上球場，並在看板上咬破自己電影的招牌，展現出他一貫的調皮本色，超級盃廣告上線24小時觀看次數衝上近1.8億次，打破迪士尼數位行銷內容的觀看次數。

又或者是史迪奇亂入迪士尼經典動畫的場景（2002年《星際寶貝》也有一系列亂入經典動畫預告的操作），偷吃白雪公主的毒蘋果、穿上「灰姑娘」仙度瑞拉的玻璃鞋、打破美女與野獸珍貴的玫瑰花、亂啃阿拉丁的神燈，甚至取代《雷霆特攻隊*》的電影海報。

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《雷霆特攻隊*》國外大看版才剛改成《新復仇者聯盟》，馬上被《星際寶貝：史迪奇》佔領。（翻攝自X）《雷霆特攻隊*》國外大看版才剛改成《新復仇者聯盟》，馬上被《星際寶貝：史迪奇》佔領。（翻攝自X）

除此之外，在台灣，迪士尼在台北信義區打造了一座高達1.5層樓的巨型史迪奇雕像，雕像身後的背景會隨時間變化，讓粉絲在台北也能感受到夏威夷風情，每次打卡都有不同的新體驗。雕像揭幕活動當天，甚至有粉絲從花蓮遠道而來，提早卡位排隊，只為搶先一睹巨型史迪奇的可愛模樣。

迪士尼在信義區打造了一座高達1.5層樓的巨型史迪奇雕像，吸引不少粉絲朝聖打卡。（記者許世穎攝）迪士尼在信義區打造了一座高達1.5層樓的巨型史迪奇雕像，吸引不少粉絲朝聖打卡。（記者許世穎攝）

此外，配合影院預售票推出的限定週邊商品，威秀影城推出史迪奇造型杯、拍拍圈，秀泰影城則推出主題杯、絨毛吊飾，還有特別場活動，一開賣便引發搶購熱潮，在社群平台上有近千則討論，甚至完售後粉絲仍持續敲碗，影城也緊急宣布再開預購，足以證明史迪奇跨世代、無年齡限制的超高人氣。

目前《星際寶貝：史迪奇》全球票房已突破3.41億美金（約台幣102.09億元），台灣上週開片也衝出近台幣3000萬元的票房佳績，並持續熱映中。《星際寶貝》系列動畫電影、影集正於Disney+ 熱播中。

《星際寶貝》系列動畫電影以及動畫影集都在Disney+ 看得到。（翻攝自Disney+）《星際寶貝》系列動畫電影以及動畫影集都在Disney+ 看得到。（翻攝自Disney+）

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