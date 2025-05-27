（史迪奇萌經濟2）史迪奇商品產值超驚人！《星際寶貝》成迪士尼10大最暢銷品牌

「史迪奇」本尊日前開著車現身真人版《星際寶貝：史迪奇》首映會。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／專題報導〕迪士尼真人版《星際寶貝：史迪奇》上映後票房創佳績絕非意外，因為早在電影預售就已創下佳績。根據國外售票網站Fandango網站報導，該片在北美預售首日，便創下2025年度PG級電影的最高紀錄，同時也是迪士尼真人電影首日預售票房史上第2高，僅次於2019年的《獅子王》，之後更一舉登上Fandango平台2025年度預售票房冠軍。

原版《星際寶貝》動畫電影於2002年上映，成為當年少數北美票房突破億美元的動畫電影之一。（翻攝自IMDB）

原版《星際寶貝》於2002年上映，全球票房達到2.73億美金（約台幣81.73億元），名列2002年上映動畫全球票房第2名，僅次於《冰原歷險記》。這一成績使其成為當年少數北美票房突破億美元的動畫電影之一。之後不僅入圍第75屆奧斯卡最佳動畫，還催生出了一系列續集電影和電視動畫系列、動畫衍生作品。

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隨著越來越多觀眾發現這部作品，加上後續推出的DVD 續集與動畫影集，其人氣持續攀升。而就在真人版宣布開拍後，從Disney+ 觀看次數到消費品的表現都呈現爆炸性成長，《星際寶貝》系列作品，包括動畫影集、電視電影與相關作品，在Disney+ 上的全球總觀看時數已達5.46億小時，其中超過一半來自 2002年的原版動畫電影，《星際寶貝》整體內容的觀看時數每年皆有顯著地成長。

而在史迪奇相關商品的銷售表現，也從5年前的2億美金（約台幣59.88億元）成長至2024年的26億美金（約台幣778.44億元），使《星際寶貝》成為迪士尼10大最暢銷的品牌之一。在台灣，史迪奇商品的銷售也一直名列前茅，這個最萌的「外星小狗」也深受台灣消費者喜愛。

真人版《星際寶貝：史迪奇》無論電影或是產品設計上，都特別強化了史迪奇的毛絨質感。（迪士尼提供）

有鑒於史迪奇系列商品廣受消費者喜愛，也進一步推升了商品銷售與串流平台上的熱度。在亞太地區，2025 年就規劃了超過5000款全新設計的史迪奇商品。配合這次的真人版電影，迪士尼也在產品設計上做出調整，特別強化了史迪奇的毛絨質感，以呼應當前消費者喜愛的「大人系玩具」、「療癒系」、「毛絨感」等趨勢。

這樣的設計可見於包括服飾、配件、公仔、文具、消費性電子產品，甚至是食品包裝等各式商品中。為了讓所有粉絲與觀眾在進場前後都能夠有史迪奇的陪伴，尤其看準Gen Z的消費力以及社群號召力，迪士尼與授權商傾力合作，在電影上影前推出符合Z世代潮流的服飾、包款、毛絨玩偶、盲盒、吊飾等，讓粉絲們在電影院內、街頭上以及購物網站前能感受到史迪奇滿滿的頑皮能量。

（未完待續…下一篇：史迪奇打破第四面牆？台灣也再掀起「星際寶貝」瘋潮）

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