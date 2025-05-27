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（史迪奇萌經濟1）史迪奇尋找「歐哈納」！一上映就打破影史紀錄

迪士尼真人版《星際寶貝：史迪奇》一上映就刷新影史紀錄。（迪士尼提供）迪士尼真人版《星際寶貝：史迪奇》一上映就刷新影史紀錄。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／專題報導〕迪士尼真人版《星際寶貝：史迪奇》刷新影史北美陣亡將士紀念日（5月最後一個週一）連假票房紀錄，又壞又萌的史迪奇結合可愛與調皮的雙重特質，成為迪士尼中最難以定義、卻又最受歡迎的角色之一，打從2002年動畫版推出至今，就跨越世代持續受到喜愛。

相關新聞：《星際寶貝：史迪奇》領軍破影史紀錄 北美陣亡將士紀念日掀觀影人潮

動畫版《星際寶貝》導演暨史迪奇幕後配音克里斯桑德斯日前接受《紐約時報》專訪，被問及史迪奇的角色設定為何能引起跨世代觀眾共鳴時提到：「如果米奇、唐老鴨和高飛舉辦聖誕派對，他們不會邀請史迪奇；但如果是一群反派角色辦派對，他們也不會邀請他。當我想到這一點時，我意識到史迪奇存在於善與惡之間的灰色地帶——也就是我們人類所處的那個地帶。」

動畫原版導演暨史迪奇幕後配音克里斯桑德斯（右）和飾演「莉蘿」的瑪雅基羅哈日前一同出席《星際寶貝：史迪奇》首映會。（迪士尼提供）動畫原版導演暨史迪奇幕後配音克里斯桑德斯（右）和飾演「莉蘿」的瑪雅基羅哈日前一同出席《星際寶貝：史迪奇》首映會。（迪士尼提供）

正如導演桑德斯所言，史迪奇在迪士尼屬於非典型角色，以其頑皮魅力、溫暖個性，以及「歐哈納」（OHANA，夏威夷語意為家人）的永恆訊息，擄獲了跨世代觀眾的心。根據迪士尼調查，史迪奇特別受到年輕女性的喜愛，無論是從小看動畫版電影長大，還是最近才認識這部作品的女孩們。尤其在台灣，史迪奇也一直是最受歡迎的角色之一。

在《星際寶貝》中，「選擇的家庭」（Chosen Family，又稱「自組家庭」）被描繪為一股強大的力量，能夠提供愛、支持與歸屬感，往往超越傳統家庭結構的限制。史迪奇融入莉蘿的「歐哈納」，突顯了這種基於相互尊重與愛所建立的情感連結，而非僅僅依靠血緣關係。

迪士尼真人版《星際寶貝：史迪奇》繼續強化「歐哈納」的概念，呈現情感上的連結。（迪士尼提供）迪士尼真人版《星際寶貝：史迪奇》繼續強化「歐哈納」的概念，呈現情感上的連結。（迪士尼提供）

真人版《星際寶貝：史迪奇》除了強化這個概念，更呈現一種情感上的連結，以「尋找自己家庭」的主題，隨著現代社會結構、人與人之間連結與互動改變相互呼應，在當代文化中引起了強烈共鳴，尤其是在千禧世代與 Z 世代之間。

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（未完待續…下一篇：史迪奇的「萌經濟」產值超級驚人！）

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