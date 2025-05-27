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許志豪遭疑整形被問『哪家醫院』 鬆口回應：可能不接了

許志豪帶父母到曼谷旅遊。（許志豪提供）許志豪帶父母到曼谷旅遊。（許志豪提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手許志豪日前帶爸媽到曼谷孝親之旅，他返台後與友人聚會，卻被追問雙眼皮到底是何時整型加工，讓他覺得好氣又好笑，強調：「這是我爸媽在我『臨盆』前就處理好的。」

孝順的許志豪帶父母共遊曼谷，他說：「這次臨時安排了5天在曼谷很軟爛的旅行，很幸運地進到LV咖啡喝下午茶，這通常要兩個月前預約，沒想到我們竟然有一桌的名額。」他直說咖啡廳的餐點都好厲害，蛋糕一個泰銖550，咖啡一杯280，我覺得物超所值。」直呼CP值很高。

許志豪帶父母親暢遊曼谷。（許志豪提供）許志豪帶父母親暢遊曼谷。（許志豪提供）

許志豪近來忙著主持工作，空檔就是陪伴家人，對於友人好奇他去哪家醫院整型割雙眼皮，他幽默回應：「我很想幫忙，但他們可能不接了。」笑稱全身都是爸媽生的，真的沒有加工。

許志豪遭疑整形被問『哪家醫院』 鬆口回應：可能不接了孝順的許志豪帶媽媽去吃下午茶。（許志豪提供）

許志豪更透露，每次跟父母聊到這件事，他們的反應都很激動，「他們就會開始討論到底誰的功勞比較大，鼻子像誰？眼睛像誰？歌聲像誰？頭腦像誰？但就是不知道大頭到底是遺傳誰，哈哈。」

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