温貞菱世壯運排球展威風 直落二輕輕鬆鬆

女星温貞菱私底下熱愛運動。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕看起來文青、柔弱的女星温貞菱竟然也報名參加2025年雙北世界壯年運動會（以下簡稱世壯運），她和好友袁子芸等人組隊「Da-Sha Bon（Hero Gang）」報名排球團體混合項目，首戰在文化大學體育館就以2：1開胡，今（26）小組第二場比賽也漂亮打出直落二，成績遙遙領先。

温貞菱看似文青柔弱，不過每次大家去打排球都是她主揪。（翻攝自臉書）

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温貞菱和好友在世壯運混排預賽順利奪得2連勝之後，全隊軍心大振，因為這支隊伍很多成員都是近一兩年才開始打排球，參加這種大型比賽還是頭一遭，因此感到特別緊張。

温貞菱與隊友已經在小組賽奪下二連勝。（翻攝自臉書）

最難以令人想像的是，這支團隊幾乎都是温貞菱揪大家打球，因為隊伍裡大多都是演藝工作者，時間非常彈性，剛開始打才小貓兩三隻，沒想到打著打著就成了一大團。温貞菱雖然連贏兩場比賽，但是並沒有在社群大肆宣揚，顯得相當低調，不過隊友都稱讚她執行力非常強，經常約大家出門打球。明天則是小組賽最後一戰，大批網友替温貞菱集氣希望她們夠順利三連勝。

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