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入圍金曲獎最佳新人 陳泳希東京淺草寺求籤出現這個字

陳泳希入圍金曲獎最佳新人和最佳作曲人。（華研提供）陳泳希入圍金曲獎最佳新人和最佳作曲人。（華研提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕備受看好的歌壇新人陳泳希，在本屆金曲獎入圍最佳新人等大獎，現也開心宣布8月中要舉辦專場演唱會。

陳泳希入圍金曲獎最佳新人，她為影集《愛愛內含光》創作的片尾曲《知更》也入圍最佳作曲人，她首張正規專輯《當我不敢說》製作人王治平，則入圍最佳專輯製作人獎。

對於入圍金曲獎，陳泳希說：「大家都非常替我開心，爸媽在第一時間就傳訊息來恭喜我，那天我剛好有工作，在工作現場男友還特地陪我去、幫我看直播。」收到滿滿的祝福訊息，她忍不住紅了眼眶說：「那天真的感受到好多好多愛！」

陳泳希最近去東京慶功旅行。（華研提供）陳泳希最近去東京慶功旅行。（華研提供）

最近陳泳希和朋友去東京慶功旅行，在淺草寺求籤抽到了一個「吉」，朋友都說她運勢大開。8月19日她會在CORNER MAX大角落多功能展演館舉辦首場專場音樂會「剩下我的時候」，預告屆時會展現她苦練多時的鋼琴琴藝，門票將在明（27日）中午12點於KKTIX開賣。

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