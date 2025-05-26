Threads上都在罵人？金曲樂團主唱不用再「問天」 網謝他開釋

宇宙人主唱小玉（中）從Threads上的觀察，有時會讓他產生創作靈感。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Threads上可以讓人暢所欲言，有重大新聞事件時，資訊總是會快速傳播，但也常出現一些較偏激的內容，或是假消息，金曲獎最佳樂團宇宙人主唱小玉算是「重度使用者」，也得到一些體悟，他分享心得，不少網友覺得很有道理，感謝他「開釋」。

小玉談到：「用Threads一段時間了，我在上面獲得了很多，做人處事、兼容並蓄，幽默化解、如何設下結界，如何讓情緒亮紅燈前先閃黃燈，如何選擇自己真正想關心的事，如何辨別真假資訊，享受網友們的幽默，而且也提供我好多歌詞的靈感。」

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對於Threads的內容，小玉說：「沒想到這個紛紛擾擾的App，讓我體會到『本來無一物，何處惹塵埃。』看著越是苦痛越是憤怒的文字，讓我對周遭與世界有更清晰的視角。」

小玉在Threads的觀察也讓他想法有所改變，他說：「從『天啊！怎麼會有這樣的人？』到『啊！本來就有這樣的人。』」小玉也得到領悟說：「少了一個問『天』的動作，原來答案一直都在眼前。」不少網友覺得小玉的分析很有道理，紛紛留言謝謝他「開釋」。

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