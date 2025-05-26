館長昔願助國軍訓練 轟台灣軍艦老化：中國看我們像坨屎

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢經常在直播上發表對時事的看法，以嗆辣、豪爽風格聞名。昨（25）日，拋出震撼彈表示，自己將前往中國走走看看，到時候會全程直播證明自己沒有收錢，也不會有任何中國官員把他押走，除此之外，他也大力誇讚中國核能技術世界第一，就連美國也比不上，及無人機技術先進等，更脫口而出，「未來不是什麼打不打的問題，是人家看你就像一坨屎」。

館長表明台灣軍事跟不上中國。（翻攝自YT）

館長於海軍陸戰隊出身，昔日曾喊話願意奉獻健身專業，協助國軍訓練，如今卻比喻兩岸猶如「你拿錢買開山刀，人家買槍要打你」，軍費跟軍力明顯差距，更痛批，「國家兩年過去了，什麼都沒改，憑什麼人家對抗？」。館長多次破口大罵，「人家都進步到什麼程度了，我跟你講未來不是什麼打不打的問題，是人家看你就像一坨屎」。並表示台灣軍艦老化問題嚴重，台灣整體GDP對比中國，這才是現實問題。

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館長以挺台形象闖出名號，然而，許多網友注意到館長近年來立場大幅逆轉，不僅多次改口大讚中國的各種人事物、貶低台灣無法與之相比，更在25日直播時透露，自己準備前往中國擔任「和平大使」，正在辦理台胞證中。



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