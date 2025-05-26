大哥沒有死！《鬼滅之刃 無限列車》7月重返大銀幕 炎柱來台會粉

炎柱將來台會粉。（木棉花提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》2020年在台上映，橫掃破6億票房，是台灣影史上票房最高的動畫作品。該片即將在7月4日重新登上大銀幕，同時宣布為「炎柱．煉獄杏壽郎」配音的日本知名聲優日野聰，將親臨台北舉辦特別活動，與粉絲一同重燃熱血回憶。

《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》重返台灣大銀幕，飾演人氣角色「炎柱．煉獄杏壽郎」的日本知名聲優日野聰老師將親臨台北。（木棉花提供）

重映將讓影迷再次重溫這段經典篇章，為感謝台灣粉絲長期以來對《鬼滅之刃》系列的支持，動畫代理商將在6月28日舉辦「聲優感謝場」活動，屆時「煉獄杏壽郎」日野聰將現身與粉絲同歡，邀請大家重新憶起當年熱血又感動的瞬間。



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《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》將於2025年7月4日重新登上台灣大銀幕，聲優感謝場限定特典公開。（木棉花提供）

活動於2025年5月28日中午12點準時開賣，地點在台北松仁威秀影城 TITAN SCREEN，包含118分鐘電影以及30分鐘聲優活動，還會贈送特典，更多活動與上映消息請恰動畫代理商木棉花。

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