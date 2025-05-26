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何如芸恢單2年半未再追愛 兒一語相勸

何如芸（左）與小兒子暢聊2小時。（翻攝自臉書）何如芸（左）與小兒子暢聊2小時。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星何如芸育有2子Brian和Bruce，目前兩人皆在新加坡讀書。何如芸為了爭奪家人撫養權，一直到2020年才順利離婚，之後也保持單身。近日何如芸分享自己與小兒子聊天內容，貼心的Bruce竟然要何如芸「不要再回頭看」讓她很感動。

何如芸在社群發文透露，Bruce學期末要參加位於馬來西亞營區的營隊活動，讓都市孩子體驗野外生活。連續5日沒看見兒子，讓何如芸內心十分擔憂，好在Bruce回到新加坡立即傳訊息給何如芸報平安，等兒子休息過後，兩人打電話暢聊了2小時。

何如芸離婚到現在已經2年半了，不過她始終沒有認真看待身邊對她示好的人。（翻攝自臉書）何如芸離婚到現在已經2年半了，不過她始終沒有認真看待身邊對她示好的人。（翻攝自臉書）

恢復單身2年半的何如芸坦承，自己一直沒有很認真看待對自己示好的人，也不願意讓兒子們感覺「媽媽不再是純粹的媽媽」，甚至讓兒子誤會有其他人要分走媽媽的愛。沒想到Bruce卻告訴何如芸：「可是媽媽！我希望有人可以照顧妳！妳一定要很健康！妳為什麼要那麼晚才生我？」心頭暖暖的何如芸，在心頭想著：我一定努力護自己周全。拿全世界的珍寶來換，都比不上我愛你！

何如芸對兩個兒子都疼愛入心，小兒子近日說的暖心言語更讓她感動。（翻攝自臉書）何如芸對兩個兒子都疼愛入心，小兒子近日說的暖心言語更讓她感動。（翻攝自臉書）

何如芸說：「難得他（Bruce）有這麼多話說，可見他有多開心！」Bruce除了報告自己做了哪些事情，還介紹同年集不同國籍的同學給何如芸認識，更透露有個女同學對他特別友善。正在何如芸感慨孩子也來到與異性接觸的年紀，沒想到Bruce話鋒一轉，告訴何如芸：「媽媽！妳太遠了！哥哥常常不在家，每天我自己一個人的時候，我都覺得我很想妳⋯⋯⋯⋯」這句話讓何如芸心都要碎了，彷彿過去的傷疤又被揭開，只不過這次，何如芸可以好好地接住這個話題。

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