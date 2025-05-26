看《絕命終結站》天花板掉下來 女壽星嚇壞：以為是電影音效

電影院的天花板破了個大洞，剛好砸中觀眾。（翻攝自infobae）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕驚悚電影《絕命終結站 血脈》現正上映中，沒想到阿根廷一間戲院在電影播到一半時，天花板竟然掉下來、破了個大洞，畫面相當驚悚。

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根據《infobae》報導，29歲的費安瑪維拉維德在5月19日跟11歲的女兒、朋友一起前往當地一家電影院慶生，原本沒打算去看電影，但因為剛好那天是她生日，走在路上經過電影院，就想著要不要去看看。由於票價比平常便宜，她們選看了《絕命終結站 血脈》，全場大約有40名左右的觀眾。



電影院的天花板掉下來，使得現場亂成一團。（翻攝自X）

沒想到電影快接近尾聲，卻突然傳來一聲巨響，費安瑪維拉維德還以為只是電影音效，沒想到竟是天花板掉了下來，費安瑪維拉維德被砸中，主要傷到肩膀、背部及膝蓋腳踝，不幸中的大幸是沒有傷害到頭部。事後前往醫院檢查，發現她身上有多處瘀青，費安瑪維拉維德心裡也出現陰影，現在不敢去人太多的地方。

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