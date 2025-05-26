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為《影后》唱夯曲工作排到明年 小男孩樂團主唱：我終於不失眠了

小男孩樂團成軍10年推出新專輯。（滾石提供）小男孩樂團成軍10年推出新專輯。（滾石提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕小男孩樂團成軍10週年推出新專輯《Dark Side of the Sun》，之前樂團幫人氣影集《影后》打造片尾曲《Hey Girl》及插曲《我想要擁有你》，榮登各大串流平台冠軍，也讓樂團人氣提升，工作邀約增加，已排到明年了。

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由團長昌哥、主唱米非、吉他手漢斯、鼓手阿中所組成的小男孩樂團，新專輯以「光與影的對比」為核心，記錄誠實面對自我脆弱的歷程。主唱米非表示：「我們不完美，但我們很real。」

小男孩樂團工作排到明年，團員笑說作夢都不敢想。（滾石提供）小男孩樂團工作排到明年，團員笑說作夢都不敢想。（滾石提供）

這次小男孩樂團專輯中10首歌的MV選擇以純粹Live方式拍攝，在同一場地，一天內花20小時拍完，鼓手阿中開玩笑說：「3天不想看到樂器！」

為《影后》獻唱歌曲受到肯定，小男孩樂團工作接不完，團員笑稱行程爆滿到「做夢都不敢想」，主唱米非則說：「我終於不失眠了！因為音樂被更多人認識，真的很開心有人被我們療癒。」

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