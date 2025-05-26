晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

3年唱30場 容祖兒45歲生日前夕 宣告一大驚喜

容祖兒《ETERNITY》演唱會日前收官。（英皇提供）容祖兒《ETERNITY》演唱會日前收官。（英皇提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕香港天后容祖兒日前收官長達三年的《ETERNITY》演唱會，容祖兒因喜愛澳門、加上母親是澳門人，這裡等於是她的「外婆家」，選擇於澳門新濠影匯綜藝館開唱，從2023年4月1日起，《ETERNITY》系列最終於5月18日圓滿落幕，她也獲封「香港樂壇勞模」。

相關新聞：王力宏差點摔落舞台！畫面曝光粉絲氣炸：開除工作人員

容祖兒歷時三年30場的華麗旅程，凝聚30萬歌迷的深情支持。終場一開始她就改穿全新大紅袍登場，與巨幕上的翅膀錯位「金剛合體」，獻唱〈一種永遠〉，女皇風範十足，全場歌迷陷入瘋狂。

容祖兒在演唱會上淚謝歌迷。（英皇提供）容祖兒在演唱會上淚謝歌迷。（英皇提供）

她一連演唱〈赤地雪〉、〈最好的時光〉與〈桃色冒險〉等冠軍歌，唱到〈東京人壽〉時現場櫻花雪片滿天飛，當她看到歌迷高舉燈牌，一度感動落淚無法自己，盈眶說：「這三年，身形、心態及陪伴看演唱會的人可能已改變，但千載不變的是你們的熱情，謝謝你們每一年都來看我、每一次都給我很大的支持，謝謝你們陪我走到今天，謝謝你們的熱情回應。」

容祖兒帥彈吉他。（英皇提供）容祖兒帥彈吉他。（英皇提供）

這次她拾起吉他，以一襲帥氣男裝造型，自彈自唱代表作〈空港〉，坦言：「緊張到汗流浹背，因為流太多汗，所以眼鏡都差點滑掉了，哈哈！」但瀟灑英姿仍被粉絲盛讚「宛如女超人變身前」，她還打趣說自己好像是賣保險的，演唱會門票就是保單，要唱好、演好、歌好，保戶才會滿意，希望每次開演唱會都能「翻單」，讓大家下回信心十足再來看。

她即將在6／16、45歲生日當天發行最新單曲〈但你要甜〉，提早1個月就在澳門演唱會彩蛋曝光，讓末三場進場粉絲搶先聽。她多謝大家年年都來澳門支持，許願之後將在香港舉行全新演唱會。結束30場演唱會後，她直飛新加坡朝聖Lady GaGa的演唱會放風。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中