3年唱30場 容祖兒45歲生日前夕 宣告一大驚喜

容祖兒《ETERNITY》演唱會日前收官。（英皇提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕香港天后容祖兒日前收官長達三年的《ETERNITY》演唱會，容祖兒因喜愛澳門、加上母親是澳門人，這裡等於是她的「外婆家」，選擇於澳門新濠影匯綜藝館開唱，從2023年4月1日起，《ETERNITY》系列最終於5月18日圓滿落幕，她也獲封「香港樂壇勞模」。

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容祖兒歷時三年30場的華麗旅程，凝聚30萬歌迷的深情支持。終場一開始她就改穿全新大紅袍登場，與巨幕上的翅膀錯位「金剛合體」，獻唱〈一種永遠〉，女皇風範十足，全場歌迷陷入瘋狂。

容祖兒在演唱會上淚謝歌迷。（英皇提供）

她一連演唱〈赤地雪〉、〈最好的時光〉與〈桃色冒險〉等冠軍歌，唱到〈東京人壽〉時，現場櫻花雪片滿天飛，當她看到歌迷高舉燈牌，一度感動落淚無法自己，盈眶說：「這三年，身形、心態及陪伴看演唱會的人可能已改變，但千載不變的是你們的熱情，謝謝你們每一年都來看我、每一次都給我很大的支持，謝謝你們陪我走到今天，謝謝你們的熱情回應。」

容祖兒帥彈吉他。（英皇提供）

這次她拾起吉他，以一襲帥氣男裝造型，自彈自唱代表作〈空港〉，坦言：「緊張到汗流浹背，因為流太多汗，所以眼鏡都差點滑掉了，哈哈！」但瀟灑英姿仍被粉絲盛讚，「宛如女超人變身前」，她還打趣說自己好像是賣保險的，演唱會門票就是保單，要唱好、演好、歌好，保戶才會滿意，希望每次開演唱會都能「翻單」，讓大家下回信心十足再來看。

她即將在6／16、45歲生日當天發行最新單曲〈但你要甜〉，提早1個月就在澳門演唱會彩蛋曝光，讓末三場進場粉絲搶先聽。她多謝大家年年都來澳門支持，許願之後將在香港舉行全新演唱會。結束30場演唱會後，她直飛新加坡朝聖Lady GaGa的演唱會放風。

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