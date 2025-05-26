「吃軟飯」誘騙女社長金援2千萬後消失 26歲男星再婚大咖女星

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本26歲男星三山凌輝於2016年作為演員出道，去年在NHK晨間劇《女法官大人-如虎添翼》飾演女主角伊藤沙莉的弟弟獲得好評，另外2021年通過選秀，以RYOKI名義加入唱跳團體「BE:FIRST」。不料，日媒《週刊文春》4月接連揭露，他涉嫌結婚詐欺，甚至傳出他將與大他8歲的女星趣里奉子成婚。



三山凌輝被爆出涉嫌騙婚。（翻攝自IG）

根據日本媒體報導，三山凌輝於2021年冬天與服裝品牌「Riu」社長大野茜里交往，女方另一個身分是知名穿搭網紅，兩人開始同居生活。三山凌輝接收女方贈送的2000萬日圓賓士車、千萬日圓名錶，並每個月擁有200萬日圓零用錢，生活大小事都由女方出錢，累計金額超過1億日圓（約新台幣2000萬元）。

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三山凌輝與大野茜里求婚後卻劈腿他人被抓。（翻攝自X）

三山凌輝於2022年12月24日求婚成功向女社長求婚成功，並希望女方等他2年再登記結婚，不料卻被發現劈腿其他女生，女方要求簽下協議書，承諾若再偷吃需支付1000萬日圓違約金，並召開謝罪記者會，不久後三山凌輝卻鬧失蹤，兩人關係告終。

三山凌輝再傳出將與女星趣里結婚。（翻攝自IG）

風波未過，《週刊文春》再爆，三山凌輝原訂於黃金周後與34歲女星趣里公開婚訊，卻因醜聞延後至7月。34歲的趣里是資深演員水谷豐、伊藤蘭的獨生女，水谷豐得知準女婿的黑歷史後大為震怒。外界傳出兩人可能是「奉子成婚」，面對醜聞不斷，三山凌輝昨（25日）宣布退出所屬經紀公司BMSG與Flash Up etoile，未來將以個人名義活動。

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